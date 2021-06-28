Понедельник, 28 Июня 2021 11:37

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении 27 июня подвела окончательные итоги внеочередных парламентских выборов в Республике.

Согласно окончательным данным ЦИК РА в парламент проходят три силы - "Гражданский договор" - 688761 голос или 53,91%, блок "Армения" - 269481 голос или 21,09%, и блок "Честь имею"- 66650 голосов или 5,22%.

На четвертой строчке, не имея проходного балла в парламент, расположилась партия "Процветающая Армения" - 3,95% (50444). За ней следует партия "Республика" - 3,03% (38758).

Все остальные силы заручились поддержкой менее 3% избирателей. Общее количество неточностей - 973.

В ЦИК РА поступило три заявления с требованием признать результаты выборов недействительными.

Меж тем, член блока "Армения", адвокат Роберт Айрапетян сообщил, что их политическая сила обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования недействительными до 2 июля. "Учитывая ряд фактических обстоятельств, касающихся паспортов, солдат, мобильных групп, мы имеем дело с 200.000 голосами, что является цифрой, имеющей существенное влияние на исход выборов. В заявлении, находящемся на подготовительном этапе, будет представлен также ряд представленных в ЦИК заявлений о фальсификациях, которые, к сожалению, не были полностью и объективно изучены структурой", - написал Айрапетян.