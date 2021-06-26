Суббота, 26 Июня 2021 14:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно сообщил о миссии Специального посланника премьер-министра Канады в Европейском союзе и Европе и посла Канады в Германии Стефана Диона по изучению возможностей более эффективной поддержки армянской демократии.

Отмечается, что Канада привержена сотрудничеству с Арменией для поддержки дальнейшего демократического прогресса в республике, что имеет важное значение не только для армянского общества, но и для всего региона.

Специальный посланник Дион изучит возможные пути поддержки усилий армянского гражданского общества, укрепления демократических институтов, расширения взаимодействия Армении с многосторонними институтами, а также варианты содействия инклюзивного экономического роста.

"Работа займет несколько месяцев и будет включать виртуальные консультации с рядом заинтересованных сторон в Канаде и партнерами в Армении", - говорится в сообщении. При возможности спецпосланник посетит Армению, где встретиться с высокопоставленными членами правительства и ключевых ведомств Армении, а также с посольствами-партнерами, группами гражданского общества, международными организациями, представителями частного сектора и местных СМИ. Он также встретится с членами парламента и государственными служащими, участвующими в финансируемом Канадой проекте Парламентского центра.

"Эта миссия подчеркивает важность, которую Канада придает успеху армянской демократии", - говорится в заявлении. По итогам миссии Специальный посланник доложит о своих выводах и рекомендациях министру Гарно, которые "определят дальнейшее взаимодействие Канады с Арменией с целью дальнейшей реализации ее демократических амбиций".