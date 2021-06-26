Суббота, 26 Июня 2021 14:51

АрмИнфо.По положению на 11:00 26 июня, в Армении зафиксированы 224 728 подтвержденных случаев коронавируса, сообщает Минздрав РА.

В частности, количество новых случаев за сутки составило 93 (проведены 3631 тест), от коронавирусной инфекции скончался 1 человек, 66 пациентов выздоровели. Накануне зарегистрирован 1 случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, когда смерть наступила по другим причинам. Общее число таких случаев составляет 1097.

В целом, были проведены 1 171 097 тестов на коронавирус. Фактическое лечение продолжают получать 2 636 больных COVID-19, 216 489 пациентов выздоровели, летальных исходов - 4506.