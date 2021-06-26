Суббота, 26 Июня 2021 14:49

АрмИнфо. По нарушениям избирательного законодательства, допущенным в ходе внеочередных выборов в парламент Армении возбуждено уголовное преследование в отношении 47 лиц, из них 40 - за дачу и получение взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА.

В частности, по состоянию на 25 июня возбуждено 23 уголовных дела по факту дачи и получения, посредничества в даче взятки, 3 - за принуждение к участию в агитации или в препятствовании участию в предвыборной агитации, 2 - за применение насилия или угрозу о применении насилия на территории избирательного участка или прилегающей к ней территории. Одно уголовное преследование осуществляете за подготовку и распространение фальшивых бюллетеней группой лиц по предварительному сговору, 1 - препятствование реализации избирательного права угрозой нанесения ущерба имуществу, денежной мотивацией, 2 - за принуждение к участию в голосовании в пользу партии или блока, 1 - за попытки повторного голосования, 1- принуждению к нарушению тайны голосования, а 4 - за порчу имущества (предвыборной рекламы).

По указанным делам уголовное преследование осуществляется в отношении 47 лиц, 26 из них предьявлено обвинения, а 11имеют процессуальный статус подозреваемого.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии. Так, по предварительным данным ЦИК, в НС 8-го созыва партия "Гражданский договор" будет иметь 72 мандата, блок

"Айастан" ("Армения") - 27, блок "Честь имею" - 6 мандатов.