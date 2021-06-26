Суббота, 26 Июня 2021 14:47

АрмИнфо. Журналист международного СМИ обратился к омбудсмену Армении с сообщением о том, что возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, недалеко от государственной границы РА, азербайджанские вооруженные силы угрожали убить его из огнестрельного оружия, в том числе задействовав снайпера. Об этом сообщил Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

На основании сигнала Защитник прав человека Армении выяснил, что инцидент произошел 15 июня. Со слов журналиста-международника он вместе с коллегой занимался своей профессиональной деятельностью в 2 километрах от государственной границы Армении, на территории, от внутренних границ страны -конкретнее, там, где посты армянских и азербайджанских ВС расположены на расстоянии около 600 метров друг от друга. То есть, речь идет об инциденте на территории Республики Армения, а сам журналист находился примерно в 100 метрах от азербайджанских позиций.

При исполнении своего профессионального долга журналист заметил агрессивное поведение военнослужащих ВС Азербайджана, услышал крики, а затем увидел, что они целятся в него из оружия и грозят выстрелить.

"Не успев даже ответить, журналист заметил, что еще один азербайджанский военнослужащий стал вести себя еще более агрессивно и неадекватно, держал в руках снайперскую винтовку и угрожал убить выстрелом в упор. Во избежание непредсказуемых последствий журналист-международник прекратил свою работу", - сообщает Татоян.

Журналист-международник сообщил, что в ходе своей работы на нем и на его коллеге был видимый для азербайджанских военных знак прессы, а сами они соблюдают все правила журналистской деятельности, предусмотренные для подобных ситуаций. При этом Омбудсмен выяснил, что у этого журналиста есть богатый опыт журналистской деятельности в конфликтных и постконфликтных зонах.

"Очевидно, что азербайджанские военнослужащие прекрасно понимали, что угрожают убийством журналисту в ходе его профессиональной деятельности. Военнослужащие Азербайджана преследовали очевидную цель воспрепятствовать работе международного журналиста, помешать ему распространять факты, подтверждающие незаконное вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении. Журналист обратился в международную организацию <Репортеры без границ>, которая уже высказалась, в связи с этим фактом", - отметил ЗПЧ.

В связи с необходимостью обеспечения личной защиты этого журналиста, Защитник прав человека Армении не публикует его данных, однако после обсуждений с самим журналистом, они будут предоставлены в соответствующие международные органы.