Суббота, 26 Июня 2021 10:48

АрмИнфо.Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения.

– Результаты голосования являются убедительным свидетельством народной поддержки Вашего политического курса, направленного на укрепление государственности, национального единства и стабилизацию ситуации в стране, – отмечается в телеграмме Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высказал убеждение в том, что благодаря активным совместным усилиям казахско-армянские отношения будут и впредь укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции на Евразийском пространстве.

Глава государства пожелал Николу Пашиняну больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания дружественной Армении.