Пятница, 25 Июня 2021 21:53

АрмИнфо.В центре Еревана, в <Переходе N1> (пр. Маштоца, 20/4), открылся филиал <Маштоц> Америабанка - самый большой филиал банка, работающий по нестандартному графику. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка, подметив, что филиал будет работать каждый день, с понедельника по воскресенье, с 10:30 до 21:15.

Филиал <Маштоц> предлагает услуги на льготных условиях всем физическим и юридическим лицам, которые станут клиентами Америабанка, открыв счет в филиале <Маштоц> Америабанка до 31 августа 2021г. включительно.

Физическим лицам предлагаются следующие услуги на специальных условиях: Предоставление одной дебетовой или кредитной карты с бесплатным обслуживанием за один год; Бесплатное предоставление услуг <Онлайн/Мобайл банкинг>; Бесплатное открытие счета с пакетом услуг; VISA стикер: 1500 драмов в год (вместо 3000 драмов РА).

А юридическим лицам на специальных условиях предлагаются: Услуги <Онлайн/Мобайл банкинг> с бесплатным обслуживанием за один год; Предоставление по одной платежной карте с бесплатным обслуживанием за один год двум руководителям компании; Предоставление Business карты с бесплатным обслуживанием за один год.

В филиале <Маштоц> созданы возможности как для онлайн, так и для офлайн обслуживания: банкомат с функцией приема и выдачи наличных, платежный терминал, приветливый обслуживающий персонал, гостеприимная, зеленая и светлая атмосфера.

Филиал будет предоставлять все услуги, предлагаемые Америабанком.

Отметим, что ЗАО <Америабанк> - один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. Америабанк - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. С учетом новь открытого филиала "Маштоц" филиальная сеть Америабанка уже насчитывает 21 подразделение, из коих 13 - столичные и 8 - региональные.