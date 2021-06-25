Пятница, 25 Июня 2021 21:50

АрмИнфо. И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян принял министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса, федерального министра Австрии по европейским и международным делам Александра Шалленберга, а также управляющего директора ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэля Зиберта и спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Визит санкционирован верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борреллом.

Никол Пашинян приветствовал столь представительный визит в нашу страну, напомнив, что он был запланирован в то время, когда в Армении набралось больше кризисов, чем решений. <Я рад, что визит состоялся, когда в Армении прошли выборы, в результате которых была подтверждена приверженность нашего народа демократическим ценностям, качество которых было высоко оценено международными организациями>, - сказал и.о. премьер-министра. По словам Никола Пашиняна, политический кризис в Армении преодолен, и правительство может полностью вернуться к реализации своей важнейшей рабочей программы, включая эффективное выполнение положений Соглашения о Всеобъемлющем расширенном партнерстве с Европейским союзом (СЕРА).

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отметил, что такая делегация впервые в своей истории посещает регион. Одна из основных целей визита - продвижение отношений Армения-ЕС. Глава МИД Румынии поздравил Пашиняна с проведением выборов на высоком уровне, с победой партии <Гражданский договор>, а также с вступлением в силу 1 марта этого года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СЕРА). Он подчеркнлв готовность ЕС помочь правительству Армении в продвижении институциональных реформ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил важность укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе, добавив, что это также важно для Европы в контексте обеспечения ее собственной безопасности. Глава МИД Литвы подчеркнул необходимость создания и укрепления атмосферы доверия между сторонами в нагорно- карабахском конфликте, добавив, что ЕС готов помочь и в этом отношении. В связи с этим Ландсбергис подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, в том числе возвращение военнопленных, содержащихся в Азербайджане.

Федеральный министр Австрии Александр Шалленберг, сославшись на результаты выборов в Армении, отметил, что помимо победы партии <Гражданский договор>, в стране победила демократия. По его словам, к радости армянского народа, те, кто предсказал проблемы на выборах в Армении, оказались неправы, что свидетельствует о приверженности Армении демократическим ценностям.

Выразив признательность за высказанные мнения, Никол Пашинян подчеркнул, что кризисная ситуация, созданная после войны, а также выборы, показали жизнеспособность демократии в нашей стране, поэтому демократия в Армении - это еще один необратимый процесс.

В ходе встречи собеседники обсудили повестку дня отношений Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с ситуацией в регионе и ее урегулированием.

Никол Пашинян высоко оценил роль ЕС, в частности, президента Европейского Совета Шарля Мишеля в обеспечении возвращения 15 армянских военнопленных из Азербайджана, отметив, что Армения готова ответить на гуманитарный шаг соответствующим шагом. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул необходимость полной реализации трехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном 9 ноября 2020 года, возвращения всех задержанных военнопленных, а также мирного урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян подчеркнул, что представители Вооруженных сил Азербайджана должны уйти с суверенной территории Армении, напомнив, что ранее он сделал соответствующее предложение по этому поводу.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Никол Пашинян отметил, что процесс всеобъемлющего урегулирования конфликта должен проходить в рамках Минской группы ОБСЕ