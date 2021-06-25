Пятница, 25 Июня 2021 17:47

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня принял министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шелленберга, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и делегацию Европейского союза, посетивших Азербайджан на основе мандата Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борелля.

Ильхам Алиев на встрече с европейскими министрами высоко оценил этот визит, констатировав, что это хороший показатель сотрудничества, вовлеченности Европейского Союза и его членов в региональные вопросы.

Он напомнил, что подписал и принял документы и соглашения о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами ЕС. "Думаю, что это очень большое достижение нашей страны, потому что речь идет о трех четвертях стран-членов, и это демонстрирует широкие рамки сотрудничества, которые охватывают многие сферы, представляющие взаимный интерес и значимость. Три года назад мы парафировали с Европейским Союзом документ о приоритетах партнерства, поддерживающий территориальную целостность, суверенитет, неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана", - отметил Алиев, которого цитирует АзерТадж.

По словам азербайджанского лидера, это стало очень важным шагом в направлении согласования нового всеобъемлющего соглашения.

"Насколько я понимаю, ваш визит в регион посвящен нынешней ситуации, сложившейся после конфликта между Арменией и Азербайджаном. Другими словами, постконфликтная ситуация имеет значение, потому что, как я думаю, сейчас и в течение следующего года будут разработаны основные фундаментальные подходы к постконфликтной ситуации. Позиция Азербайджана очень открыта и ясна", - сказал он.

По заверению Алиева напомнил, Азербайджан хочет перейти от постконфликтного состояния к миротворческому развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе, о чем он неоднократно говорил.

И уже в традиционной форме он стал перекладывать всю вину в связи со сложившейся ситуацией на Армению, понимая, что армянского представителя на встрече нет и не кому будет ему парировать.

"К сожалению, мы до сих пор ничего подобного от правительства Армении не слышали. Правительство Армении игнорирует наши заявления о начале переговоров по мирному договору. Но как бы то ни было, предвыборная ситуация оказалась не очень благоприятной для таких заявлений. Теперь, после завершения выборов в Армении, мы надеемся, что будет положительный ответ. Конечно, я думаю, что во время ваших контактов в Армении этот вопрос также будет обсуждаться, потому что если у нас нет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, предсказуемость, нулевой риск войны, нам не нужна война. И нам война была не нужна и раньше. Мы готовы перевернуть эту страницу, двигаться вперед и внести свой вклад в региональную стабильность", - подчеркнул президент. Отметим, что "Тройка" министров 25-26 июня совершает турне по странам Южного Кавказа. Визит проходит по поручению Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.