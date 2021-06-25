Пятница, 25 Июня 2021 17:31

АрмИнфо.В результате всеобщего повышения пенсий в 2020 году средний размер пенсии вырос на более чем 7%, сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук и.о. вице-премьера Тигран Авинян.

"До этого пенсии не повышали 5 лет подряд", - написал Авинян.

Так, пенсии в 2020 году по сравнению с 2018-м выросли примерно на 9%, а по сравнению с 2008-м годом более чем в два раза.

"В 2019 году было дано определение понятию "минимальная пенсия", установлен минимальный порог пенсионных выплат на уровне 25 тыс 500 драмов. Данный порог стал минимальным также для пособий, выплачиваемых при наступлении старости, инвалидности, потере кормильца", - сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что с 1 января 2021 года был повышен также размер ставки пенсий и пособий. В результате, была повышена пенсия примерно 34 тыс военных пенсионеров, 470 тыс пенсионеров по старости и 71 тыс человек, получающих пособии. "По итогам проведенных реформ в сфере, средний размер пенсии, назначенной в 2020 году, составил 43,590.4 драмов.