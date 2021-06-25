Пятница, 25 Июня 2021 17:26

АрмИнфо.. Защитник прав человека (НКР) Республики Арцах Гегам Степанян принял участие в качестве специального спикера в онлайн-дискуссии на тему "Гуманитарная помощь, международные санкции и вооруженные конфликты", организованной параллельно с работой 47-й сессии Совета ООН по правам человека и Департамента по гуманитарным вопросам Экономического и Социального Совета ООН.

Мероприятие было организовано по инициативе Фонда мира, развития и прав человека МААТ.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ НКР, Омбудсмен упомянул военные преступления и нарушения международного гуманитарного права, совершенные азербайджанскими вооруженными силами во время азербайджано-турецкой агрессии осенью 2020 года, а также гуманитарную ситуацию в Арцахе, сложившуюся вследствие военной агрессии. Он указал на все проблемы вынужденных переселенцев и подчеркнул крайнюю необходимость оказания гуманитарной помощи народу Арцаха со стороны международных организаций.

Касаясь вопроса о незаконном содержании армянских военнопленных в Азербайджане, Омбудсмен счел недопустимым молчание международных организаций по делу о фальсифицированных и незаконных судебных процессах в Азербайджане, настаивая на том, что международное сообщество должно оказать большее давление на Азербайджан в вопросе возвращения армянских военнопленных.

Защитник прав человека также подробно описал случаи вандализма в отношении армянского культурного наследия со стороны Азербайджана во время войны и после нее, отметив, что, несмотря на регулярные предупреждения об угрозе армянским культурным памятникам, соответствующие международные органы, в частности ЮНЕСКО, не принимают четких шагов по спасению армянской культуры от разрушения на территориях, оккупированных Азербайджаном.

Гегам Степанян осудил изоляцию Арцаха международным сообществом, подчеркнув, что именно из-за изоляции международное сообщество неглубоко осознает суть проблемы, которая заключается не в территориальном споре, а в борьбе народа Арцаха за защиту своих прав.