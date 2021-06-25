Пятница, 25 Июня 2021 17:10

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Австрии, Литвы и Румынии - Александром Шалленбергом, Габриэлиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску. Об этом Байрамов написал в своем микроблоге Twitter.

"Состоялся интересный обмен мнениями с главами МИД Австрии, Румынии и Литвы. Мы поговорили о проблемах региональной безопасности, перспективах регионального сотрудничества и отношениях с ЕС", - написал Байрамов, передает Turan.

"Тройка> министров 25-26 июня совершает турне по странам Южного Кавказа. Визит проходит по поручению Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля.