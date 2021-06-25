Пятница, 25 Июня 2021 17:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-13:00 собственные дома 15, 50, 51, 52 на улице Арцаха, улицы Еркатугаиннери 1, 2, 3, 4 (с/т 1-24);

11:00-15:00 собственные дома 77-106 на 26-ой улице Нор Ареша, собственные дома 19-41 на переулках Димитрова 3, 4, 5;

11:00-17:00 жилые дома 1-6 на 1-ом тупике Ульнеци, жилые дома 1-6 на 2-ом тупике Ульнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-6, собственные дома на 3-ем тупике Ульнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2, собственные дома на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Фанарджяна, Асратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Царава Ахбюра, собственные дома на 16-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ом переулке Фанарджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25 на улице Лепсуса, жилые дома 11, 12 на улице Чехова, 7 на улице Шевченко, 42, 50 на улице Манташяна, жилые дома 28, 30, 30/1, 30/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЧП “А.Айрапетян”, производственный кооператив “Айреник”, ЗАО “Телеком Армения”, ЗАО “Еркахлуйс”, компания “Айбизнесбанк”, ЗАО “МТС Армения”, ЗАО “Джраин каруйцнер”, ООО “Абсео-Арт”, ООО “К.Мкртчян”, “Гор Нан”, гражд. “Д.Саргсян”, гражд. “Б.Карназян”, гражд. “А.Заргарян”, гражд. “А.Саакян”, ООО “Озеленение и окружающая среда”, ООО “Секюрити Дрим”;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Акналич, Тароник, Араташен;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Мхчян;

11։00-15։00 частично села Димитров, Масис, Баграян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

12:00-14:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

14։00-16։00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 села Бардзруни, Мартирос и Серс;

в Котайкской области:

11:00-16։00 село Джрвеж; кварталы “А”, “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-16։30 села Котайк, Нор-Гюх; квартал “Усанохакан”, квартал “Кентрон”, микрорайоны 5, 6, 7, 8, мэрия, почтовое отделение, отделение полиции, офис “Ростелеком”-а в городе Абовян;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни, Дзорахбюр; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания ‘Саакануш Айрапетян”, глубинные скважины КВП, станции сотовых операторов ‘Виваселл МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”;

14։00-16։00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), МГЭС “Айрк-1”, ‘Айрк-2”, станции сотовых операторов ‘Виваселл МТС”, “Юком”;

в Тавушской области:

10:00-13:00 улица Парз Лич в общине Дилижан; село Техут, частично Тбилисское шоссе;

в Лорийской области:

1:00-17:00 села Антарашен, Лермонтово, Маргаовит и Фиалетово.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.