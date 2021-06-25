Пятница, 25 Июня 2021 16:27

АрмИнфо.Утром 24 июня Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками ассамблеи Объединения помощи Восточным Церквам (ROACO) по случаю окончания 94-го пленарного заседания этой организации. Виктор Владимиров - Град Ватикан

Святейший Отец отметил, что несмотря на пандемию в течение последнего года объединение проводило чрезвычайные встречи как для решения ситуации в Эритрее, так и для отслеживания обстановки в Ливане после разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Напомнив о своём недавнем апостольском визите в Ирак, Епископ Рима поблагодарил членов организации и всех, кто поддерживает их проекты: мирян, семьи, приходы, волонтёров, призвав обратить особое внимание на помощь Церквам и населению Святой Земли, которая из-за пандемии лишилась паломников.

Епископ Рима отметил важность мирных решений для Израиля и Палестины, а также для Сирии, измученной десятилетним конфликтом, который вынудил миллионы людей стать внутренними и внешними переселенцами. Папа Франциск тепло приветствовал апостольских нунциев, служащих в Ливане, Ираке, Сирии, Эфиопии, Армении и Грузии, поблагодарив их за присущий им "драгоценный стиль", который помогает пастырям и верующим сосредоточиться на главном, то есть на провозглашении евангельского слова спасения и на материнской заботе Церкви о самых малых и нуждающихся:

"Иногда необходимо восстанавливать здания и соборы, в том числе разрушенные войнами, но в первую очередь нужно заботиться о живых камнях, израненных и разбросанных", - сказал он.

Папа Франциск отметил, что он с тревогой следит за конфликтом в регионе Тыграй в Эфиопии: "Помимо религиозных и конфессиональных различий, мы понимаем, насколько важно послание (энциклики) Fratelli tutti, когда различия между этническими группами и вытекающая из них борьба за власть возводятся в систему".

"В конце моего апостольского путешествия в Армению в 2016 году, - напомнил Святейший Отец, - мы вместе с Католикосом Гарегином II выпустили в небо голубей как знак и пожелание мира во всём кавказском регионе. К сожалению, за последние месяцы ситуация снова ухудшилась,

и я признателен за ваше внимание к реалиям Грузии и Армении, направленное на то, чтобы католическая община и далее была знаком и закваской евангельской жизни".

В конце встречи Папа Франциск благословил труды участников Объединения помощи Восточным Церквам и попросил молиться о нём самом, передает Радио Ватикан.