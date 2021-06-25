Пятница, 25 Июня 2021 16:23

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, что составляет 2,7% от числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело 111 человек, а летальных исходов не было зарегистрировано.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получают 2 611 пациентов. С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 167 466 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 224 635 граждан (19,2%), выздоровело - 216 423 человека (96,3%), скончалось - 4 505(2%).