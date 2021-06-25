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 Пятница, 25 Июня 2021 16:23
Алина Оганесян

За прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавируса

За прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавируса

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, что составляет 2,7% от числа граждан, сдавших тест.  При этом выздоровело 111  человек, а летальных исходов не было зарегистрировано.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получают 2 611 пациентов.  С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 167 466 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 224 635 граждан (19,2%), выздоровело - 216 423 человека (96,3%), скончалось - 4 505(2%).


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