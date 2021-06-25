Пятница, 25 Июня 2021 16:21

АрмИнфо.Война, развязанная Азербайджаном 27 сентября, обязала нас преодолеть новые геополитические и региональные вызовы, защититься от угроз, связанных с безопасностью и начать решать жизненно важные проблемы, обусловленные военными действиями. Об этом говорится в заявлении политических сил Национального Собрания Республики Арцах.

В источнике отмечается, что после завершения войны в Арцахе наблюдается явная поляризация общества, что сопровождается навешиванием ярлыков. Более того, разные слои общества стали объектом неуместных оскорблений, в частности, звучат угрозы, разделяющие единство армян. Особо опасными, по мнению парламентариев, являются заявления, которые могут разобщить граждан Армении и Арцаха.

"Для нас приоритет - Родина, ее сохранение, возврат утраченного, восстановление права арцахцев на жизнь, развитие и процветание на своей земле. Мы осуждаем и считаем недопустимым подрыв моральных и государственных устоев, объединяющих нацию, сеяние ненависти и вражду в обществе, в результате чего возникают искусственная напряженность.

Призываем в выражении своего мнения проявлять терпимость и уважение друг другу. В тяжелые дни, выпавшие на долю нашей Родины, единство является крайне важным с точки зрения возвращения потерянного, преодоления этого тяжелого кризиса и, наконец, восстановления веры армянского народа в будущее.

Парламент, являющийся органом сформированным обществом, может послужить наилучшей площадкой для представления общественных требований, превращения мнений общественных и политических структур в инструментарий", - говорится в совместном заявлении политических сил Арцаха.