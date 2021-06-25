Пятница, 25 Июня 2021 15:26

АрмИнфо. Невзирая на итоги голосования, надеюсь, что партия "Просвещённая Армения" продолжит активную деятельность вне парламента во имя развития и прогресса страны. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с лидером партии "Просвещённая Армения" (Лусавор Айастан) Эдмоном Марукяном.

Согласно источнику, президент высоко оценил роль партии "Просвещённая Армения" в политической жизни Армении в последние годы.

Было отмечено, что партия Марукяна была одной из политических сил, изначально поддержавших идею проведения досрочных парламентских выборов для выхода из кризиса в стране, что было крайне важным решением с точки зрения стабильности и будущего государства.

В свою очередь, говоря о предстоящих программах, Эдмон Марукян отметил, что "Просвещённая Армения" продолжит представлять и защищать свои ценности и идеи.

Президент Армении также провел встречу с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

Глава государства подчеркнул роль партии "Процветающая Армения" в политической жизни РА, назвав ценным конструктивную позицию, выраженную партией по поводу проведения досрочных парламентских выборов. При этом Саркисян выразил надежду, что отсутствие "Процветающей Армении" в новом парламенте не повлияет на ее политическую активность.

Президент посчитал возможным использовать политический опыт ППА на благо Республики Армения и выразил уверенность, что "Процветающая Армения" как внепарламентская сила и дальше будет активно участвовать в политических процессах.

Саркисян на встречах с Марукяно и Царукяном Согласно источнику, обменялся мнениями о внутриполитической ситуации в стране.

Отметим, что по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах "Процветающая Армения" заручилась поддержкой 3,9% избирателей, а "Просвещенная Армения" - 1,22%. Напомним, что обе политические силы ранее были представлены в парламенте Армении 7-ого созыва.