Пятница, 25 Июня 2021 15:25

АрмИнфо. Судебное преследование военнопленных является вопиющим нарушением международных конвенций и еще одним свидетельством возмутительного пренебрежения правами человека и нормами международного права Азербайджаном. Об этом заявил американский конгрессмен Адам Шифф.

При этом он указал на недопустимость продолжающихся нарушений прав человека Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе.

"В то время как мы продолжаем работать над обеспечением немедленного освобождения армянских военнопленных, Соединенные Штаты должны наложить суровые меры на Азербайджан и прекратить отказываться от положения (907 -ая поправка -ред), которое позволяет американской военной помощи поступить к режиму в Баку. Мы не должны позволить Азербайджану безнаказанно нарушать права человека и попирать международные нормы", - подчеркнул Шифф.

Отметим, что Азербайджана не только продолжает удерживать в заложниках более 200 армянских военнопленных и гражданских лиц, в нарушение 8-ого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и учиняет постановочные суды над захваченными армянами. Пытаются выторговать политические дивиденды. Сегодня в Бакинском суде проходит так называемый судебный процесс над группой армянских военных (14 человек), попавших в плен в ходе последней карабахской войны. Власти Азербайджана не только предъявили им выдуманные обвинения, но и продолжают измываться над ними и выбивать нужные показания. Заметим также, что это далеко не первый подобный постановочный суд. Исход всех этих судебных процесс один - заключение армян на длительные сроки - выше 20 лет.