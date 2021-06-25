Пятница, 25 Июня 2021 15:24

АрмИнфо.Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш поздравил армянский народ с успешным проведением досрочных парламентских выборов.

В этом ключе он выразил благодарность БДИПЧ за наблюдательскую миссию по мониторингу выборов в Армении и за подготовленные отчеты, включая изложение предварительных выводов и заключений.

"Нам было приятно узнать в заявлении, что выборы были конкурентными и в целом были хорошо организованы в короткие сроки. Избирателям был предоставлен широкий выбор вариантов, при этом основные права и свободы в целом соблюдались, а кандидаты имели возможность свободно проводить избирательную кампанию.

Мы разделяем озабоченность по поводу того, что агитационная кампания характеризовался интенсивной поляризацией и омрачалась все более подстрекательской риторикой, и что женщины не принимали активного участия в кампании.

Мы с нетерпением ждем заключительного отчета Миссии по наблюдению за выборами, который будет содержать ценные рекомендации о том, как внести дальнейшие улучшения в избирательный процесс и решить выявленные проблемы", - отметил британский дипломат.

Вместе с тем он выразил уверенность, что эти объективные наблюдения и рекомендации БДИПЧ являются бесценным инструментом. В этой связи Буш призвал правительство Армении в полной мере использовать их, в том числе путем выполнения этих и предыдущих рекомендаций БДИПЧ / ОБСЕ.

В заключение он заверил, что Великобритания продолжит тесное партнерство с Арменией, в том числе через сотрудничество в области демократических и экономических реформ.