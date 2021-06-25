Пятница, 25 Июня 2021 15:01

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 25 июня провел политические консультации с председателем центрального правления Социально-демократической партии Гнчакян Седраком Ачемяном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в ходе встречи Пашинян заявил, что оценки выборов СДП "по сути схожи с его оценками". Он указал, что Армения неукоснительно идет по демократическому пути. Это, как считает Пашинян, открывает новые возможности для партий и политической деятельности.

Ачемян, в свою очередь, поздравил "армянский народ, давший правильный ход этим выборам". "Мы рады вновь видеть вас в премьерском кресле",- заявил он, подчеркнув, что СДП, как партия, готова быть рядом с государством и, в частности, с Пашиняном. По его словам, в СДП верят в предвыборный слоган партии Пашиняна "Гражданский договор" - "Есть будущее есть".

Собеседники обсудили вопросы, связанные с укреплением связей Диаспоры и Родины, укреплением национального потенциала и возможностей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.