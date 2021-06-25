Пятница, 25 Июня 2021 14:14

АрмИнфо. Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе очень важны для ЕС. Об этом на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Румынии перед визитом на Южный Кавказ заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Напомним, что министров на Южный Кавказ командировал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава МИД Австрии отметил, что это первый визит, осуществленный на основании мандата Верховного представителя ЕС.

"Этот визит - самое лучшее доказательство того значения, которое придает ЕС Южному Кавказу. Этот регион является нашим близким соседом, стабильность, безопасность и благополучие в этом регионе важны для ЕС. Мы должны участвовать в процессах, происходящих в этом регионе, у нас есть здесь интересы. Мы не можем предоставить Южный Кавказ другим акторам и не должны этого делать", - подчеркнул глава МИД Австрии, передает АПА.

Шалленберг отметил, что прошлогодняя война показала, насколько зыбкой является ситуация в этом регионе: "Несмотря на шаги, направленные на примирение, крохотная искра может привести к повторному разжиганию конфликта. Мы верим, что ЕС в сотрудничестве с ОБСЕ и другими международными институтами может внести вклад в мир в регионе. Рана Карабаха должна зажить, а иначе в дальнейшем мы можем столкнуться с более крупными проблемами".

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сказал, что роль ЕС в урегулировании длительных конфликтов растет: "Продолжение этих конфликтов оказывает негативное влияние на стабильность, безопасность и фундаментальные права человека в пострадавших от них государствах. ЕС не сможет выступать в качестве глобального актера, если не будет иметь влияния в соседних регионах. Одной из наших целей является стимулирование взаимодействия в плане продолжающихся конфликтов между странами этого региона".

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис отметил, что они едут в регион с четко выраженным мессиджем поддержки от имени ЕС: "Сейчас самый подходящий момент для этого визита. Война окончена, но не все вопросы полностью решены. Мы проведем встречи с лидерами этих стран и обсудим с ними, как можем внести вклад в путь урегулирования, примирения".