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АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна начальник Войск ПВО Вооруженных сил РА - начальник управления Армен Варданян и начальник инженерных войск ВС РА - начальник управления Ишхан Матевосян покинули занимаемые должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РА.
|Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве
|Алиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мира
|В 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - Авинян
|Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии "Гуманитарная помощь, международные санкции и вооруженные конфликты" на полях Совета ООН по правам человека
|Глава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу "Искусственный интеллект"
|Политолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткой
|Папа Франциск: Во время путешествия в Армению в 2016 году мы с Гарегином II выпустили в небо голубей как пожелание мира во всём кавказском регионе
|За прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавируса
|Политические силы Арцаха призывают общество к единству
|Президент Армении провел встречу с лидерами "Просвещённой Армении" и "Процветающей Армении"
|Конгрессмен: Судебное преследование Азербайджаном армянских военнопленных - вопиющее нарушение прав человека
|Постпред Великобритании при ОБСЕ поздравил армянский народ с успешным проведением досрочных выборов
|Социально-демократическая партия Гнчакян рада вновь видеть Пашиняна в премьерском кресле: И.о. премьера принял главу ЦП СДП
|Глава МИД Австрии: Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе важны для ЕС
|Начальники Войск ПВО и инженерных войск ВС РА покинули занимаемые должности
|Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян"
|Араратбанк подытожил результаты 2020 года
|Между Францией и Арменией установлены исключительные отношения: Макрон поздравил Пашиняна
|Затулин: Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха только при обоюдном желании Еревана и Баку
|Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах: Сообщения Кремля и кабмина Армении вновь разнятся
|КРОУ Армении распространила заявление в связи со сложившейся ситуацией в системах энергетики и водоснабжения
|Самвел Карапетян заверил Пашиняна, что все запущенные программы будут продолжены
|Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах и Сирию
|Серж Саргсян признал победу Пашиняна на прошедших внеочередных выборах, но с оговоркой
|Саргсян рассказал о готовящемся к подписанию мирном документе по Карабаху в 2018 году
|Российский депутат: Франция не обладает реальными рычагами на Кавказе и не может действовать так активно, как Россия
|Станьте участником акции #cashbackмарафон Банка ВТБ (Армения) и Mastercard и получите свой cashback
|Иран вновь подчеркнул недопустимость изменения границ региональных государств насильственным путем
|Во спасение популяции чаек Sevan Startup Sammit 2021 может не состояться
|Глава ACBA Банка Акоп Андреасян удостоился Национального ордена Франции "За заслуги"
|Вьетнамский Технологический университет Тай Нгуен приглашает на учебу армянских студентов
|Омбудсмен: Конституционный суд Армении приостановил действие постановления правительства по части изменений состава попечительских советов трех госвузов
|Делегация Tуркменистана приняла участие в Aзиатско-Tихоокеанской конференции высокого уровня
|Марукян: Последние электоральные процессы в Армении так и не стали парламентскими выборами, в последний момент они превратились в референдум
|Политолог: Голосование "за Никола" - это в основном "заслуга" "бывших"
|Прогноз: Разворачиваться Пашиняну некуда. Он продолжит больше говорить, чем делать
|"Электрические сети Армении" не согласны с обвинениями "Веолия Джур"
|Парламент Нидерландов призывает правительство страны бойкотировать ЕВРО2020, если матч национальной сборной пройдет в Баку
|Никол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта
|У здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленных
|Армянская делегация обсудит в Москве размещение российской военной базы на территории Армении
|За сутки в Армении подтвердилось 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 82 человека
|ЦИК Армении продолжает перерасчет голосов на ряде избирательных участков
|Защита ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении директора МЦ "Измирлян"
|Утвержден новый состав Совета Банка ВТБ (Армения)
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, продолжая расправу над армянскими военнопленными
|Путин и Алиев обсудили практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху
|Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях "Управление толпой"
|По поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и Румынии
|Араик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войне
|Туркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
|Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством Пашиняна
|СК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата Бабаджаняна
|Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а "Наш дом - Армения" готова к сотрудничеству: Пашинян встретился с лидерами партий
|Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
|Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0
|Си Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровень
|Читать больше
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