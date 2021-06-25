Arminfo.info




 Пятница, 25 Июня 2021 11:18
Марианна Мкртчян

Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян"

Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян"

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян", кандидата в депутата от блока "Армения", известного врача, профессора Армена Чарчяна.

Так в заявлении Генпрокуратуры отмечается, что попытки политизировать вопрос задержание Чарчяна со стороны ряда оппозиционных сил беспочвенны и не имеют ничего общего с реальностью.

"Весь период после решения о возбуждении против Чарчяна уголовного дела, и особенно после принятия решения о заключении его под стражу как его адвокаты, так и Блок "Армения" настойчиво пытаются продвигать ложную повестку политического преследования врача. Для этого используются как односторонние публичные заявления его защиты, так и политические заявления, не имеющие ничего общего с законностью, уголовным правом", - заверяют в Генпрокуратуре.

В следственном органе назвали ложной информацию о том, что уголовное дело возбуждено на основании анонимного сообщения, подчеркнув, что дело было возбуждено законно на основании ст. 176 УК РА. Поводом для возбуждения уголовного дела явилось обнаружение органом, ведущим производство, доказательств совершения преступления.  При этом в Генпрокуратуре назвали поддленной запись, в котором Чарчян указывает своим сотрудникам за кого голосовать в ходе выборов.

В разъяснениях ведомства также констатируется, что избрание ареста в качестве меры пресечения - не прихоть Генпрокураты, и этот процесс регулируется законодательством РА.

Также отмечается, что ходатайство Омбудсмена об изменении меры пресечения в отношении Чарчяна было отклонено ввиду того, что доказательства, полученные в ходе расследования, сами по себе устанавливают риск воспрепятствования судебному разбирательству путем оказания незаконного влияния на лиц, участвующих в уголовном процессе. В Генпрокуратуре подчеркивают, что именно это послужило основанием для принятия судом решения о заключении Чарчяна под стражу, и обязательная отмена меры пресечения прокурором ввиду ухудшения здоровья не имеет под собой юридических или логических оснований.

В ведомстве обратили внимание на то, что согласно части 3.2 статьи 151 УК РА, прокурор имеет право изменить меру пресечения в отношении обвиняемого, при наличии серьезного заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, и такое заключение должно быть сделано соответствующей медицинской комиссией.

"Кроме того, перечень серьезных заболеваний, предотвращающих задержание, определяется постановлением Правительства РА. И суд, и прокуратура не включили в этот список диагноз, зафиксированный только в справке, приложенной к ходатайству защиты. На сегодняшний день, защита не предоставила органу предварительного следствия никакой фактической информации о том, что обвиняемый может иметь серьезное заболевание, несовместимое с содержанием под стражей", - говорится в заявлении Генпрокуратуры, при этом добавляется, что в случае если, всё же у Чарчяна будет выявлено заболевание, включенное в выше указанный перечень, то незамедлительно будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой решится вопрос об изменении меры пресечения.

"В заключение считаем необходимым отметить, что прокуратура не ставила и не ставит под сомнение профессиональную репутацию Чарчяна. Однако, интересы справедливости не могут быть подчинены достоинствам какого-либо человека или группы лиц", - подытожили в прокуратуре.

Напомним,  что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье

154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен

Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом. В этой связи защита врача ходотайствовала об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Накануне вечером перед Генпрокуратурой прошла акция протеста с требованием прекратить политическое преследование Чарчяна.


Лента новостей
Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничествеКонверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве
Алиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мираАлиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мира
В 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - АвинянВ 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - Авинян
Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии "Гуманитарная помощь, международные санкции и вооруженные конфликты" на полях Совета ООН по правам человека
Глава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и РумынииГлава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу "Искусственный интеллект"
Политолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткойПолитолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткой
Папа Франциск: Во время путешествия в Армению в 2016 году мы с Гарегином II выпустили в небо голубей как пожелание мира во всём кавказском регионеПапа Франциск: Во время путешествия в Армению в 2016 году мы с Гарегином II выпустили в небо голубей как пожелание мира во всём кавказском регионе
За прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавирусаЗа прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавируса
Политические силы Арцаха призывают общество к единствуПолитические силы Арцаха призывают общество к единству
Президент Армении провел встречу с лидерами Президент Армении провел встречу с лидерами "Просвещённой Армении" и "Процветающей Армении"
Конгрессмен: Судебное преследование Азербайджаном армянских военнопленных - вопиющее нарушение прав человекаКонгрессмен: Судебное преследование Азербайджаном армянских военнопленных - вопиющее нарушение прав человека
Постпред Великобритании при ОБСЕ поздравил армянский народ с успешным проведением досрочных выборовПостпред Великобритании при ОБСЕ поздравил армянский народ с успешным проведением досрочных выборов
Социально-демократическая партия Гнчакян рада вновь видеть Пашиняна в премьерском кресле: И.о. премьера принял главу ЦП СДПСоциально-демократическая партия Гнчакян рада вновь видеть Пашиняна в премьерском кресле: И.о. премьера принял главу ЦП СДП
Глава МИД Австрии: Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе важны для ЕСГлава МИД Австрии: Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе важны для ЕС
Начальники Войск ПВО и инженерных войск ВС РА покинули занимаемые должностиНачальники Войск ПВО и инженерных войск ВС РА покинули занимаемые должности
Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян"
Араратбанк подытожил результаты 2020 годаАраратбанк подытожил результаты 2020 года
Между Францией и Арменией установлены исключительные отношения: Макрон поздравил ПашинянаМежду Францией и Арменией установлены исключительные отношения: Макрон поздравил Пашиняна
Затулин: Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха только при обоюдном желании Еревана и БакуЗатулин: Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха только при обоюдном желании Еревана и Баку
Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах: Сообщения Кремля и кабмина Армении вновь разнятсяПутин поздравил Пашиняна с победой на выборах: Сообщения Кремля и кабмина Армении вновь разнятся
КРОУ Армении распространила заявление в связи со сложившейся ситуацией в системах энергетики и водоснабженияКРОУ Армении распространила заявление в связи со сложившейся ситуацией в системах энергетики и водоснабжения
Самвел Карапетян заверил Пашиняна, что все запущенные программы будут продолженыСамвел Карапетян заверил Пашиняна, что все запущенные программы будут продолжены
Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах и СириюПутин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах и Сирию
Серж Саргсян признал победу Пашиняна на прошедших внеочередных выборах, но с оговоркойСерж Саргсян признал победу Пашиняна на прошедших внеочередных выборах, но с оговоркой
Саргсян рассказал о готовящемся к подписанию мирном документе по Карабаху в 2018 годуСаргсян рассказал о готовящемся к подписанию мирном документе по Карабаху в 2018 году
Российский депутат: Франция не обладает реальными рычагами на Кавказе и не может действовать так активно, как РоссияРоссийский депутат: Франция не обладает реальными рычагами на Кавказе и не может действовать так активно, как Россия
Станьте участником акции #cashbackмарафон Банка ВТБ (Армения) и Mastercard и получите свой cashbackСтаньте участником акции #cashbackмарафон Банка ВТБ (Армения) и Mastercard и получите свой cashback
Иран вновь подчеркнул недопустимость изменения границ региональных государств насильственным путемИран вновь подчеркнул недопустимость изменения границ региональных государств насильственным путем
Во спасение популяции чаек Sevan Startup Sammit 2021 может не состоятьсяВо спасение популяции чаек Sevan Startup Sammit 2021 может не состояться
Глава ACBA Банка Акоп Андреасян удостоился Национального ордена Франции Глава ACBA Банка Акоп Андреасян удостоился Национального ордена Франции "За заслуги"
Вьетнамский Технологический университет Тай Нгуен приглашает на учебу армянских студентовВьетнамский Технологический университет Тай Нгуен приглашает на учебу армянских студентов
Омбудсмен: Конституционный суд Армении приостановил действие постановления правительства по части изменений состава попечительских советов трех госвузовОмбудсмен: Конституционный суд Армении приостановил действие постановления правительства по части изменений состава попечительских советов трех госвузов
Делегация Tуркменистана приняла участие в Aзиатско-Tихоокеанской конференции высокого уровняДелегация Tуркменистана приняла участие в Aзиатско-Tихоокеанской конференции высокого уровня
Марукян: Последние электоральные процессы в Армении так и не стали парламентскими выборами, в последний момент они превратились в референдумМарукян: Последние электоральные процессы в Армении так и не стали парламентскими выборами, в последний момент они превратились в референдум
Политолог: Голосование Политолог: Голосование "за Никола" - это в основном "заслуга" "бывших"
Прогноз: Разворачиваться Пашиняну некуда. Он продолжит больше говорить, чем делатьПрогноз: Разворачиваться Пашиняну некуда. Он продолжит больше говорить, чем делать
"Электрические сети Армении" не согласны с обвинениями "Веолия Джур"
Парламент Нидерландов призывает правительство страны бойкотировать ЕВРО2020, если матч национальной сборной пройдет в БакуПарламент Нидерландов призывает правительство страны бойкотировать ЕВРО2020, если матч национальной сборной пройдет в Баку
Никол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрытаНикол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта
У здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленныхУ здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленных
Армянская делегация обсудит в Москве размещение российской военной базы на территории АрменииАрмянская делегация обсудит в Москве размещение российской военной базы на территории Армении
За сутки в Армении подтвердилось 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 82 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 82 человека
ЦИК Армении продолжает перерасчет голосов на ряде избирательных участковЦИК Армении продолжает перерасчет голосов на ряде избирательных участков
Защита ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении директора МЦ Защита ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении директора МЦ "Измирлян"
Утвержден новый состав Совета Банка ВТБ (Армения)Утвержден новый состав Совета Банка ВТБ (Армения)
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, продолжая расправу над армянскими военнопленнымиВ Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, продолжая расправу над армянскими военнопленными
Путин и Алиев обсудили практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному КарабахуПутин и Алиев обсудили практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху
Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях "Управление толпой"
По поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и РумынииПо поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и Румынии
Араик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войнеАраик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войне
Туркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКОТуркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством ПашинянаДавид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством Пашиняна
СК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата БабаджанянаСК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата Бабаджаняна
Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а "Наш дом - Армения" готова к сотрудничеству: Пашинян встретился с лидерами партий
Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола обществаПрогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0
Си Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровеньСи Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровень
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола обществаПрогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборовРоссийский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов
Политолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства ПашинянаПолитолог: 20-го июня в Армении произошел рестарт бюрократической легитимности правительства Пашиняна
Прогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войныПрогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны
Тигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политикиТигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политики
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности