Пятница, 25 Июня 2021 11:18

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян", кандидата в депутата от блока "Армения", известного врача, профессора Армена Чарчяна.

Так в заявлении Генпрокуратуры отмечается, что попытки политизировать вопрос задержание Чарчяна со стороны ряда оппозиционных сил беспочвенны и не имеют ничего общего с реальностью.

"Весь период после решения о возбуждении против Чарчяна уголовного дела, и особенно после принятия решения о заключении его под стражу как его адвокаты, так и Блок "Армения" настойчиво пытаются продвигать ложную повестку политического преследования врача. Для этого используются как односторонние публичные заявления его защиты, так и политические заявления, не имеющие ничего общего с законностью, уголовным правом", - заверяют в Генпрокуратуре.

В следственном органе назвали ложной информацию о том, что уголовное дело возбуждено на основании анонимного сообщения, подчеркнув, что дело было возбуждено законно на основании ст. 176 УК РА. Поводом для возбуждения уголовного дела явилось обнаружение органом, ведущим производство, доказательств совершения преступления. При этом в Генпрокуратуре назвали поддленной запись, в котором Чарчян указывает своим сотрудникам за кого голосовать в ходе выборов.

В разъяснениях ведомства также констатируется, что избрание ареста в качестве меры пресечения - не прихоть Генпрокураты, и этот процесс регулируется законодательством РА.

Также отмечается, что ходатайство Омбудсмена об изменении меры пресечения в отношении Чарчяна было отклонено ввиду того, что доказательства, полученные в ходе расследования, сами по себе устанавливают риск воспрепятствования судебному разбирательству путем оказания незаконного влияния на лиц, участвующих в уголовном процессе. В Генпрокуратуре подчеркивают, что именно это послужило основанием для принятия судом решения о заключении Чарчяна под стражу, и обязательная отмена меры пресечения прокурором ввиду ухудшения здоровья не имеет под собой юридических или логических оснований.

В ведомстве обратили внимание на то, что согласно части 3.2 статьи 151 УК РА, прокурор имеет право изменить меру пресечения в отношении обвиняемого, при наличии серьезного заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, и такое заключение должно быть сделано соответствующей медицинской комиссией.

"Кроме того, перечень серьезных заболеваний, предотвращающих задержание, определяется постановлением Правительства РА. И суд, и прокуратура не включили в этот список диагноз, зафиксированный только в справке, приложенной к ходатайству защиты. На сегодняшний день, защита не предоставила органу предварительного следствия никакой фактической информации о том, что обвиняемый может иметь серьезное заболевание, несовместимое с содержанием под стражей", - говорится в заявлении Генпрокуратуры, при этом добавляется, что в случае если, всё же у Чарчяна будет выявлено заболевание, включенное в выше указанный перечень, то незамедлительно будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой решится вопрос об изменении меры пресечения.

"В заключение считаем необходимым отметить, что прокуратура не ставила и не ставит под сомнение профессиональную репутацию Чарчяна. Однако, интересы справедливости не могут быть подчинены достоинствам какого-либо человека или группы лиц", - подытожили в прокуратуре.

Напомним, что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье

154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен

Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом. В этой связи защита врача ходотайствовала об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Накануне вечером перед Генпрокуратурой прошла акция протеста с требованием прекратить политическое преследование Чарчяна.