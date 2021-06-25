Пятница, 25 Июня 2021 10:46

АрмИнфо. Араратбанк (ОАО) завершил 2020 финансовый год с прибылью в 1,3 млрд драмов, и это удовлетворительный результат в условиях кризиса, возникшего вследствие пандемии COVID-19 и 44-дневной карабахской войны. Об этом на годовом общем собрании акционеров ОАО “Араратбанк” сообщил председатель Правления Мгер Ананян, представив результаты деятельности банка по итогам 2020г.

По его словам, активы банка, увеличившись за 2020 год на 11,9%, достигли 248,9 млрд драмов, а объемы кредитования превысили 148,2 млрд драмов, с годовым ростом на 9%.

Общие обязательства банка по итогам 2020г составили 210,7 млрд драмов, срочные депозиты превысили 48,9 млрд драмов, увеличившись в годовом разрезе на 23,7%. Общий капитал банка на конец 2020 года превысил 38,2 млрд драмов.

Клиентская база Араратбанка увеличилась в 2020 году на 9 863 лиц, достигнув 120 778 клиентов. Причем, клиентов- вкладчиков насчитывается 6 950, что на 481 больше чем в 2019г.

Число выпущенных пластиковых карт на конец декабря 2020г составило 100 606 шт. А число пользователей цифрового банкинга Арартбанка превысило 20 000.

"Араратбанк, строго руководствуясь стратегией сохранения непрерывности бизнеса в условиях кризиса и чрезвычайных ситуаций, сумел очень быстро адаптироваться к новой среде и обеспечить оцифровку соответствующих банковских услуг в условиях пандемии коронавируса. В результате, в 2020г. банк успешно достиг поставленных перед собой целей, принял активное участие в реализации госпрограмм по содействию хозяйствующим субъектам в деле нейтрализации экономических последствий от коронакризиса, а также простил кредитные обязательства участников карабахской войны - погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность в результате боевых действий", - заявил председатель Правления Араратбанка Мгер Ананян.

В завершении собрания акционеры Араратбанка утвердили годовой финансовый отчет и приняли решение о распределении прибыли по итогам отчетного года.