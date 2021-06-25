Пятница, 25 Июня 2021 10:41

АрмИнфо. Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное послание и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняу с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов во благо Армении и дружественной Франции народу Армении.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Макрон в своем послании, в частности, отметил, что между Францией и Арменией установлены исключительные отношения. Французский лидер выразил готовность продолжить совместною работу, отметив, что Франция с интересом следит за реформами, инициированные Пашиняном в Армении.

Макрон отметил, что армянский народ может рассчитывать на полную поддержку Франции в решимости укреплять демократию и правовое государство. Экономическое сотрудничество между Францией и Арменией также будет укрепляться. "Будучи преисполненной решимости и впредь оказывать гуманитарную помощь уязвимым группам населения, Франция солидарна с Арменией помочь преодолеть последствия нагорно-карабахского конфликта при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Армения", - отметил он.

В этой связи французский лидер подтвердил приверженность Франции, как сопредседателя Минской группы, поиску всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Он заверил, что Франция привержена возобновлению политического процесса урегулирования конфликта, что является единственным способом, гарантирующим прочную стабильность на Южном Кавказе.