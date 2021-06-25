Пятница, 25 Июня 2021 10:19

АрмИнфо. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении распространила заявление по итогам обсуждений с представителями ЗАО "Электрические сети Армении" и "Веолия Джур" в связи со сложившейся ситуацией в энергетической системе и перебоями с водоснабжением.

Отметим, что уже несколько дней в ряде административных округов города Ереван отмечаются перебои, как с подачей воды, так и электроэнергии. ЗАО "Веолия Джур" раннее заявила, что перебои с подачей воды обусловленные скачком напряжения, меж тем в ЗАО "Электрические сети Армении" подчеркивают, что если скачки напряжения и были, то они были в рамках установленных нормативов и не могли сказаться на работе насосных стации компании, поставляющей воду населению.

"В результате обсуждения стороны констатировали, что указанные проблемы в основном обусловлены текущим беспрецедентно высоким температурным фоном, что привело как к механическому (откачиваемому с помощью насосной станции) производству воды, так и к росту объёмов потребления электроэнергии, в результате чего системы работали в сверхперегруженном режиме. В настоящее время принимаются меры по адаптации систем к новым режимам", - говорится в заявлении КРОУ.

При этом, согласно источнику, в энергосистеме запущены дополнительные (резервные) мощности для стабилизации ситуации

Как сообщает Регулятор, во избежание подобных неудобств для потребителей, стороны договорились, что отныне в случае возникновения любых проблем технического характера будут предприниматься совместные меры по их устранению в кратчайшие сроки.