Пятница, 25 Июня 2021 10:18

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Никол Пашинян 24 июня принял председателя группы компаний "Ташир", учредителя фонда "Клуб инвесторов Армении" Самвела Карапетяна.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в ходе встречи собеседники коснулись программ правительства Армении в сфере экономики, шагов по улучшению предпринимательской среды и проводимых реформ. В этом контексте были обсуждены ход реализации инвестиционных программ группы компаний "Ташир" и запланированные проекты.

Самвел Карапетян заверил, что все запущенные программы будут продолжены.