Пятница, 25 Июня 2021 10:16

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян признал победу действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна на прошедших внеочередных выборах, но с оговоркой.

Так, в интервью Русской службе Би-би-си отвечая на соответствующий вопрос, Саргсян в частности, сказал: "Да, я считаю, что он победил на выборах, но возникает множество вопросов, связанных с этой победой". Среди этих вопросов он назвал изменение избирательного кодекса за полтора месяца до голосования, использование административного ресурса, аресты и обыски у активистов блока и угрозы.

Касаясь оттока населения из страны в период его нахождения у власти, Саргсян выразил убеждение, что эмиграция и отчаяние результаты завышенных ожиданий, оппозиционной дезинформации и активности внешних врагов.

"Знаете, наверное, ожидания превзошли действительность, и возникло такое разочарование. В современном мире, когда каждый может в любую секунду увидеть, как живут в Париже или в другом месте, у этого человека всегда может возникнуть желание жить в таких же социально-экономических условиях. Мы пытались объяснить людям, что за 30 лет невозможно построить страну, какие строились в течение 200-300 лет", - говорит Саргсян.

"Второе [обстоятельство], думаю, заключается в том, что у нас, конечно, были союзники и партнеры, но были также заклятые противники, которые оказывали большое влияние на общественное мнение. И фактически им удалось настроить людей против действующей власти", - добавляет он.

Он настаивает, что по меркам региона страна быстро развивалась и впечатление упадка и застоя - это сознательно созданный миф.

"Да, политические силы, которые нас - использую и такой термин - не любят, политические силы, оппонирующие нам и настроенные к нам враждебно, сумели создать впечатление, что страна не развивается, переживает регресс, что совершенно не имело никакой связи с реальностью", - подчеркивает он.

"Мы развивались быстрее, чем мировая экономика. Есть цифры, факты. В период моего президентства средняя зарплата увеличилась в три [раза], средняя пенсия увеличилась в четыре раза", - сказал Саргсян. (По данным статистического комитета Армении, зарплата увеличилась вдвое).

На уточняющий вопрос - хочет ли он сказать, что тысячи мужчин из сел ехали строить дороги в Россию под влиянием вражеской пропаганды - Саргсян ответил отрицательно:

"Нет, я говорю, что эти люди хотели жить лучше, чем диктовали наши условия. Их заставляло уехать желание жить хорошо. И да, упомянутые вами силы внесли свою лепту в формирование этого желания жить лучше. Это не очевидно? Знаете, Армения - маленькая страна, и внешнее влияние на Армению гораздо больше, чем на сравнительно крупные страны", - заметил экс-президент.