Четверг, 24 Июня 2021 17:21

АрмИнфо. Результаты внеочередных парламентских выборов в Армении стали достаточно неожиданными, в частности тот серьезный разрыв между голосами, полученными партией "Гражданский договор" Никола Пашиняна и Блока "Армения" Роберта Кочаряна. Об этом 24 июня в ходе видеоконференции заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, несмотря на то, что сразу после оглашения результатов выборов, многие эксперты бросились заверять, что это было вполне ожидаемый результат, на самом деле ни один прогноз не говорил, что партия Пашиняна будет опережать своих оппонентов в 2,5 раза.

На уточнение, стоит ли оппозиции брать мандаты или нет, российский политик выразил убеждение, что все те, кто должны получить мандат по законодательству РА - получат. Он констатировал, что законодательство Армении не запрещает "Гражданскому договору" без остальных политических сил заниматься политической деятельностью в парламенте.

При этом российский депутат считает, что какая атмосфера будет царить в парламенте, прежде всего, будет зависеть от того, как себя будет вести правящая сила, при этом не исключил, что дело может дойти и до кулаков.

"Политический кризис в Армении не завершен, он будет продолжаться в других формах. Причина этому продолжающаяся поляризация, которая будет и далее усугубляться, и которая не такая как была в прежнем парламенте", - считает Затулин, который напомнил, что в прежнем парламенте партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна себя вела более конъюнктурно, где-то была жестче, а где-то более гибко.

Депутат убежден, что в нынешнем парламенте все будет гораздо жестче, и Кочарян, не Царукян, и в этой связи он посоветовал депутатам трезво мыслить и действовать в интересах Армении и армянского народа.

Затулин также считает, что прошедшие в Армении выборы были не такие уж и честные и прозрачные, как об этом заявляют международные наблюдатели и политологи, особенно западники. По его убеждению есть множество сомнений поэтому процессу, свидетельством чему является и пересчет голосов на ряде избирательных участков.

Касаясь армяно-российских отношений, депутат выразил убеждение сегодня ни г-н Пашинян не может в чем-то упрекнуть Россию, ни РФ по большому счету, ни в чем не упрекает г-н Пашиняна, по крайней мере, публично, на официальном уровне.

"Что касается прозападности Пашиняна, то это как правило, исходит от аналитиков, анализирующих состав его правительств и его прошлую деятельность, все то, что он успел сказать, в том числе по части отношений с Франции, что они одни из самых лучших", - сказал политик, добавив, что армяно-французские отношения дальше совместной декларации не ушли.

В этом ключе он отметил, что в России всегда понимали: Армения, находясь в таком окружении, имея сложную историю прошлого, совершено не обязана обрубать свои контакты с Западными странами и продолжать развивать их. По его словам, здесь важна приоритетность национальной политики.

"И здесь есть множество сомнений. Но, по вопросу отношений с Россией, складывается впечатление, что это спор хорошего с еще лучшим. И "Гражданский договор" и "Армения", ни кто же не спорил о необходимости развития отношений с Россией", - сказал Затулин, добавив, что по части внутреннего составляющего, нужно разбираться более глубоко.

На уточнение, ч то же помешало тогда тому, чтобы войска Франции стояли в регионе, Затулин подчеркнул, что не хотел бы в какой-то мере осуждать Францию. Политики добавил, что, по крайней мере, у Франции по вопросу Армении позиция близкая с российской, чего не скажешь о других странах, хотя бы о соседе Парижа через канал - Великобритании.

Затулин указал на то, что Великобритания всегда открыто поддерживала Турцию и продолжает это делать. "Линия Великобритании на Кавказе, и это не только события вокруг последней карабахской войны, не только на протяжении 20 века, но и в ходе Крымской войны в 19 веке. Великобритания всегда считала, что Турция некий барьер перед расширением российского влияния и всегда должна быть поддержана. Поэтому, Франция скорее наш союзник, чем противник. Но, вы правы, если судить в голом остатке, ничего кроме декларации не сделала. Но, иногда и декларации очень важны - как к примеру, по вопросу признания Геноцида армян. Вопрос в том, что Франция не обладает реальными рычагами на Кавказе и не может действовать так активно, как этом может себе позволить Российская Федерация", - подытожил Затулин.