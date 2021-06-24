Четверг, 24 Июня 2021 16:31

АрмИнфо.Оплачивая ежедневные покупки картой Mastercard, до 30.06.2021г. станьте участником акции и получите cashback на сумму от 20 тыс. до 800 тыс. драмов РА.

5-го апреля 2021 года стартовала акция #cashbackмарафон Банка ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой Mastercard. В рамках акции клиентам предоставляется возможность, оплачивая картой Mastercard Банка ВТБ (Армения) в торговых точках и по интернету, накапливать бонусные баллы и обменивать баллы на cashback.

Многие участники акции уже обменяли накопленные бонусные баллы на сумму cashback или на билеты в кино!

Напоминаем, что бонусные баллы накапливаются по следующему принципу:

1 бонусный балл - за каждый безналичный платеж, в размере 1000 драмов РА, совершенный в торговых точках/точках обслуживания на территории РА, а также в интернет магазинах,

1.5 бонусных балла - за каждый безналичный платеж, в размере 1000 драмов РА, совершенный в торговых точках/точках обслуживания за рубежом, а также на зарубежных сайтах,

минимальная сумма 1-ой транзакции для накопления бонусных баллов: 5000 драмов РА или эквивалентная сумма в иностранной валюте,

баллы не будут накапливаться на сумму, превышающую 500.000 драм РА, т.е. максимальное количество баллов за такие транзакции составляет 500 баллов.

на сайте gifts.vtb.am можно выбрать cashback в размере от 20,000 до 800,000 драмов РА.

С подробностями об акции можно ознакомиться на официальном сайте Банка https://gifts.vtb.am/ru, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.