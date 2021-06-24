Четверг, 24 Июня 2021 15:24

АрмИнфо.Конституционный суд по моему заявлению 22 июня приостановил действие постановления правительства, касающегося внесения изменений в состав попечительских советов трех государственных высших учебных заведений. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмена Армении Арман Татоян.

По его словам, оспариваемым решением правительства установлен минимальный порог состава попечительских советов трех вузов: Ереванского государственного университета, Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна и Ширакского государственного педагогического университета им. Налбандяна. Согласно этому решению, в трех вышеперечисленных образовательных учреждения состав совета, состоящий из 20 членов распределяется в следующей пропорции - со стороны учредителя - 55% или 11 человек, со стороны уполномоченного органа государственного управления - 10% или 2 человека, из профессорско-преподавательского состава вуза - 10% или 2 человека, из представителей студенческого контингента - 25% или 5 человек.

"Этими регулировками получается, что в указанных трех вузах назначенные премьер- министром Армении и уполномоченным органом члены составят 65% совета. Получается, что голоса членов профессорско-преподавательского состава и членов, избранных студентами, не будут иметь какой-либо роли в процессе принятия решений", - отметил Татоян.

Омбудсмен Армении также обратил внимание на то обстоятельство, что правительство РА инициировало подобные изменения в то время, когда принятый Национальным собранием 24 марта 2021 года закон "О высшем образовании и науке" является предметом рассмотрения в Конституционном суде, а в условиях оспаривания конституционности положений данного закона закрепление регулирований, нацеленных на то же самое и содержащихся в наиболее неблагоприятных решениях, решением правительства проблематично и в содержательном, и в процедурном плане.

"Я особо констатирую, что процесс общественного обсуждения проектов, закрепляющих оспариваемые в заявлении положения, не был полноценным. Оспариваемые регулирования были приняты еще до завершения срока общественных обсуждений, минуя процедуры их обсуждения и принятия.

Кроме того, как проект, вынесенный на общественное обсуждение, так и оспариваемое регулирование не были представлены и защитнику прав человека для выяснения его мнения.

Считаю важным это решение Конституционного суда, которое еще не окончательное и исход дела не определяет, но касается только приостановления действия решения. В частности, Высокий суд 22 июня 2021 года постановлением номер СДАО-121 приостановил действие оспариваемых положений до завершения судебного разбирательства дела. Конституционность оспариваемых положений еще должна быть рассмотрена на основном заседании суда, которое назначено на 27 июля этого года", - подытожил Татоян.