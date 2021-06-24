Четверг, 24 Июня 2021 13:38

АрмИнфо.23 июня 2021 года в режиме онлайн прошла Азиатско-Тихоокеанская конференция высокого уровня по сотрудничеству в рамках Инициативы «Один пояс, один путь».

Мероприятие на тему «Содействие сотрудничеству в борьбе с пандемией в целях устойчивого развития» прошло под председательством Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, представители международных и региональных организаций.

Конференция предоставила участникам возможность изложить свое видение о путях укрепления сотрудничества с учетом последствий глобальной пандемии. На повестку дня были вынесены вопросы оказания поддержки экономической устойчивости и продвижение Зеленого Шелкового пути для устойчивого развития.

Видение Туркменистана в данной связи чётко изложил в своём видеообращении к участникам конференции Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Он подтвердил приверженность государства всесторонне содействовать международным усилиям по борьбе с пандемией и отметил координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в данном контексте.

Глава МИД Туркменистана озвучил действия туркменской стороны на национальном уровне и подчеркнул значимость продвижения международного научного сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения. В этой связи Туркменистан намерен созвать Международный форум ученых-медиков для продвижения практического сотрудничества.

Р.Мередов также подчеркнул значимость поддержания экономики на глобальном уровне, включая содействие международной торговле, в частности, путем облегчения транспортно-транзитного сообщения между странами, над чем Туркменистан упорно работает.

С своём выступлении Р.Мередов также отметил необходимость соблюдения правил Парижского соглашения и подчеркнул, что Туркменистан намерен и дальше активно сотрудничать с ООН и соответствующими организациями в деле защиты экологии.