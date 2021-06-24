Четверг, 24 Июня 2021 13:05

АрмИнфо.Последние электоральные процессы в Армении так и не стали парламентскими выборами, в последний момент они превратились в референдум. Об этом 24 июня в ходе пресс-конференции в Ереване заявил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

По его словам, это было голосование "за" кого-то, против возвращения кого-то, а мегафоны прошлых и действующих властей оказались громче, и им не удалось перекричать их. Оппозиционер также считает, что люди под страхом возвращения прежних властей, пошли и проголосовали за действующую силу. Политик убежден, что именно прежние власти способствовали воспроизведения Никола Пашиняна.

"К сожалению, наша повестка солидарность потерпела поражение на этих выборах, победу одержали идеология серпа и молота. Об этом свидетельствуют результаты выборов. Это решение народа. Они выбрали революцию и высказались против возвращения прежних. И война с этими результатами выборов никак не связана", - сказал Марукян, при этом выразив убеждение, что новый парламент не будет качественно лучше прежнего.

Касаясь пересчета голосов на ряде избирательных участков, Марукян констатировал, что результаты не окажут серьезного воздействия на результаты. Он также отметил, что если какие-то политические силы решат обратиться в Конституционный суд, они будут внимательно следить за процессами.

Марукян также затруднился сказать, чем они намерены заняться в дальнейшем. По его словам, прежде всего, они передохнут, а затем уже определятся с дальнейшими действиями. При этом политик заверил, что они на всех возможных площадках продолжат озвучивать вопросы военнопленных, удерживаемых Азербайджаном и вторжение азербайджанцев на суверенные территории РА.