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АрмИнфо.Последние электоральные процессы в Армении так и не стали парламентскими выборами, в последний момент они превратились в референдум. Об этом 24 июня в ходе пресс-конференции в Ереване заявил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.
По его словам, это было голосование "за" кого-то, против возвращения кого-то, а мегафоны прошлых и действующих властей оказались громче, и им не удалось перекричать их. Оппозиционер также считает, что люди под страхом возвращения прежних властей, пошли и проголосовали за действующую силу. Политик убежден, что именно прежние власти способствовали воспроизведения Никола Пашиняна.
"К сожалению, наша повестка солидарность потерпела поражение на этих выборах, победу одержали идеология серпа и молота. Об этом свидетельствуют результаты выборов. Это решение народа. Они выбрали революцию и высказались против возвращения прежних. И война с этими результатами выборов никак не связана", - сказал Марукян, при этом выразив убеждение, что новый парламент не будет качественно лучше прежнего.
Касаясь пересчета голосов на ряде избирательных участков, Марукян констатировал, что результаты не окажут серьезного воздействия на результаты. Он также отметил, что если какие-то политические силы решат обратиться в Конституционный суд, они будут внимательно следить за процессами.
Марукян также затруднился сказать, чем они намерены заняться в дальнейшем. По его словам, прежде всего, они передохнут, а затем уже определятся с дальнейшими действиями. При этом политик заверил, что они на всех возможных площадках продолжат озвучивать вопросы военнопленных, удерживаемых Азербайджаном и вторжение азербайджанцев на суверенные территории РА.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, продолжая расправу над армянскими военнопленными
|Путин и Алиев обсудили практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху
|Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях "Управление толпой"
|По поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и Румынии
|Араик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войне
|Туркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
|Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством Пашиняна
|СК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата Бабаджаняна
|Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а "Наш дом - Армения" готова к сотрудничеству: Пашинян встретился с лидерами партий
|Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
|Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0
|Си Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровень
|Лавров и Байрамов обсудили вопросы, связанные с решением гуманитарных задач в Карабахе
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2601
|Артур Ванецян обещает зеркальное отношение на действия Никола Пашиняна
|Лидер блока "Честь имею" прокомментировал свои слова о том, что Крым российский
|В блоке "Честь имею" не определились, брать или не брать депутатский мандат, но готовы продолжить свою оппозиционную борьбу с парламентской трибуны
|Президент Арцаха готов выйти из политики
|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Араратской области
|The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха
|В результате пересчета бюллетеней на одном из избирательных участков в Ванадзоре, число голосов в пользу блока "Армения" возросло на 90
|Путин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном Кавказе
|Франция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи
|Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент
|Зась: ООН является главным международным партнером ОДКБ
|Эксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при Моуриньо
|Омбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставку
|Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах
|Президент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламент
|ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
|Никол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
|Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
|ЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободы
|ENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в Европе
|Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею"
|Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что "Просвещенная Армения" не прошла в парламент 8-го созыва
|Сурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом формате
|Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте
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|"Электрические сети Армении" уличили "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации
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