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АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта. Об этом он заявил 24 июня до начала заседания правительства.
Пашинян отметил, что еще в 2018 году международное сообщество оценило беспрецедентно демократическими, все были согласны с тем, что "власти не имели надобности фальсифицировать выборы". В ходе последних выборов, по словам Пашиняна, власти обеспечили реализацию свободного волеизъявления граждан в полном объёме, поскольку "для правящей силы данное право является краеугольным".
Он отметил, что были зафиксированы определенные избирательные правонарушения. Но ими, как заверил, и.о. премьера, займутся правоохранители надлежащим образом.
20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. Согласно предварительным данным ЦИК, на них убедительную победу одержала партия власти "Гражданский договор". Помимо ГД в парламент прошли блок второго президента РА Роберта Кочаряна "Айастан" и блок "Честь имею". Окончательные итоги голосования с учетом неточностей и перерасчета голосов будут оглашены в ближайшее воскресенье, 27 июня. Накануне ЦИК сообщила, что по итогам пересчета голосов на 65 избирательных участках блок "Айастан" получил 744 дополнительных голоса, партия "Гражданский договор" - + 659. Пересчет на 27 участках не повлиял на итоги голосования: на 15 участках не было зарегистрировано каких-либо изменений. На 23 участках были обнаружены некоторые нестыковки. В то же время ЦИК сообщает, что 24 июня, с 10:00 на территориальных избирательных участках номер 9 и 34, а также с 11:00 на 23-м избирательном участке продолжатся работы по пересчету голосов.
|Российский депутат: Франция не обладает реальными рычагами на Кавказе и не может действовать так активно, как Россия
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|Вьетнамский Технологический университет Тай Нгуен приглашает на учебу армянских студентов
|Омбудсмен: Конституционный суд Армении приостановил действие постановления правительства по части изменений состава попечительских советов трех госвузов
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|Никол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта
|У здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленных
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|За сутки в Армении подтвердилось 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 82 человека
|ЦИК Армении продолжает перерасчет голосов на ряде избирательных участков
|Защита ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении директора МЦ "Измирлян"
|Утвержден новый состав Совета Банка ВТБ (Армения)
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, продолжая расправу над армянскими военнопленными
|Путин и Алиев обсудили практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху
|Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях "Управление толпой"
|По поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и Румынии
|Араик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войне
|Туркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
|Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством Пашиняна
|СК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата Бабаджаняна
|Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а "Наш дом - Армения" готова к сотрудничеству: Пашинян встретился с лидерами партий
|Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
|Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0
|Си Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровень
|Лавров и Байрамов обсудили вопросы, связанные с решением гуманитарных задач в Карабахе
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2601
|Артур Ванецян обещает зеркальное отношение на действия Никола Пашиняна
|Лидер блока "Честь имею" прокомментировал свои слова о том, что Крым российский
|В блоке "Честь имею" не определились, брать или не брать депутатский мандат, но готовы продолжить свою оппозиционную борьбу с парламентской трибуны
|Президент Арцаха готов выйти из политики
|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Араратской области
|The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха
|В результате пересчета бюллетеней на одном из избирательных участков в Ванадзоре, число голосов в пользу блока "Армения" возросло на 90
|Путин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном Кавказе
|Франция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи
|Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент
|Зась: ООН является главным международным партнером ОДКБ
|Эксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при Моуриньо
|Омбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставку
|Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах
|Президент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламент
|ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
|Никол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
|Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
|ЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободы
|ENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в Европе
|Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею"
|Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что "Просвещенная Армения" не прошла в парламент 8-го созыва
|Сурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом формате
|Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте
|Эксперт: Репродкуктивность коронавируса в Армении растет
|"Электрические сети Армении" уличили "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации
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