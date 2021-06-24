Четверг, 24 Июня 2021 12:01

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта. Об этом он заявил 24 июня до начала заседания правительства.

Пашинян отметил, что еще в 2018 году международное сообщество оценило беспрецедентно демократическими, все были согласны с тем, что "власти не имели надобности фальсифицировать выборы". В ходе последних выборов, по словам Пашиняна, власти обеспечили реализацию свободного волеизъявления граждан в полном объёме, поскольку "для правящей силы данное право является краеугольным".

Он отметил, что были зафиксированы определенные избирательные правонарушения. Но ими, как заверил, и.о. премьера, займутся правоохранители надлежащим образом.

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. Согласно предварительным данным ЦИК, на них убедительную победу одержала партия власти "Гражданский договор". Помимо ГД в парламент прошли блок второго президента РА Роберта Кочаряна "Айастан" и блок "Честь имею". Окончательные итоги голосования с учетом неточностей и перерасчета голосов будут оглашены в ближайшее воскресенье, 27 июня. Накануне ЦИК сообщила, что по итогам пересчета голосов на 65 избирательных участках блок "Айастан" получил 744 дополнительных голоса, партия "Гражданский договор" - + 659. Пересчет на 27 участках не повлиял на итоги голосования: на 15 участках не было зарегистрировано каких-либо изменений. На 23 участках были обнаружены некоторые нестыковки. В то же время ЦИК сообщает, что 24 июня, с 10:00 на территориальных избирательных участках номер 9 и 34, а также с 11:00 на 23-м избирательном участке продолжатся работы по пересчету голосов.