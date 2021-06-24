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 Четверг, 24 Июня 2021 11:59
Алина Оганесян

У здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленных

У здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленных

АрмИнфо.У здания правительства  с утра проходит сидячая забастовка родственников армянских военнослужащих, вот уже 8 месяц находящихся в азербайджанском плену.  Родные военнопленных расположились на ступеньках у входа здания правительства с плакатами с просьбой поддержать процесс возвращения армянских заложников и военнопленных Арцахской войны.

Отметим, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться только по подтвержденным данным более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Неофициально их гораздо больше. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий по формуле "всех на всех".  Армения передала всех азербайджанских военнопленных, а Азербайджана, на фоне бездействия международного сообщества продолжает удерживать армянских военнопленных, спекулируя этим вопросов и получая политические дивиденды


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