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АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян откомандировал делегацию правительства РА в Москву для участия в 13-м заседании армяно-российской межправикомиссии с целью обсуждения вопросов, связанных с размещение российской военной базы на территории республики.
Так, согласно решению и.о. премьера, размещенном на официальном сайте правительства Армении, на заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с передачей российской стороне земельных участков и недвижимости, необходимых для размещения и функционирования российской военной базы в РА. В состав делегации вошли представители министерства обороны, иностранных дел, а также Комитета кадастра Армении.
21 июня губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян анонсировал размещение российских военных на границе с Азербайджаном. Он заявил, что как глава областной администрации владеет соответствующей информацией. По его словам, идут трехсторонние переговоры, в ближайшее время Россия утвердит свое присутствие в регионе. Военные появятся на тех участках границы, которые были нарушены Азербайджаном. <И мы, и они [азербайджанцы] отведут войска. Думаю, что в нынешней взрывоопасной обстановке это хорошее решение, чтобы не было инцидентов и стрельбы. На границе будет установлена стабильность>, - сказал Саносян.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность размещения пограничников ФСБ на границе Армении и Азербайджана в Сюникской и Гегаркуникской областях.
|Делегация Tуркменистана приняла участие в Aзиатско-Tихоокеанской конференции высокого уровня
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|Парламент Нидерландов призывает правительство страны бойкотировать ЕВРО2020, если матч национальной сборной пройдет в Баку
|Никол Пашинян считает, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта
|У здания правительства Армении проходит сидячая забастовка родственников военнопленных
|Армянская делегация обсудит в Москве размещение российской военной базы на территории Армении
|За сутки в Армении подтвердилось 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 82 человека
|ЦИК Армении продолжает перерасчет голосов на ряде избирательных участков
|Защита ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении директора МЦ "Измирлян"
|Утвержден новый состав Совета Банка ВТБ (Армения)
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, продолжая расправу над армянскими военнопленными
|Путин и Алиев обсудили практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху
|Армянские миротворцы на базе в Хоэнфель приняли участие в занятиях "Управление толпой"
|По поручению Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят главы МИД Австрии, Литвы и Румынии
|Араик Арутюнян в очередной раз решил рассказать арцаховцам о причинах поражения в войне
|Туркменистан избран в членство исполнительного совета Mежправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО
|Давид Санасарян и Тигран Арзаканцян готовы работать с правительством Пашиняна
|СК Армении задержал подозреваемого в нападении на автомобиль депутата Бабаджаняна
|Результаты парламентских выборов неоспоримы для Консервативной партии, а "Наш дом - Армения" готова к сотрудничеству: Пашинян встретился с лидерами партий
|Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
|Прогноз: Заявлений о выборе евроатлантических ценностей не будет и при Пашиняне 2.0
|Си Цзиньпин выразил готовность вывести армяно-китайские отношения на новый уровень
|Лавров и Байрамов обсудили вопросы, связанные с решением гуманитарных задач в Карабахе
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2601
|Артур Ванецян обещает зеркальное отношение на действия Никола Пашиняна
|Лидер блока "Честь имею" прокомментировал свои слова о том, что Крым российский
|В блоке "Честь имею" не определились, брать или не брать депутатский мандат, но готовы продолжить свою оппозиционную борьбу с парламентской трибуны
|Президент Арцаха готов выйти из политики
|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Араратской области
|The FUTURE ARMENIAN: Мы должны гарантировать суверенитет Армении и гарантировать физическую безопасность Арцаха
|В результате пересчета бюллетеней на одном из избирательных участков в Ванадзоре, число голосов в пользу блока "Армения" возросло на 90
|Путин: Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность на Южном Кавказе
|Франция надеется - прошедшие выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи
|Александр Лукашенко поздравил возглавляемую Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных выборах в парламент
|Зась: ООН является главным международным партнером ОДКБ
|Эксперты оценили перспективы Мхитаряна в «Роме» при Моуриньо
|Омбудсмен Армении сообщил об избиении главы Одзуна за отказ уйти в отставку
|Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах
|Президент Армении поздравил блок Роберта Кочаряна с прохождением в парламент
|ЦИК приняла решение провести пересчет голосов с более чем 70 территориальных избирательных участков
|Никол Пашинян встретился с Самвелом Бабаяном
|Национально-демократический полюс отказал во встрече Николу Пашиняну
|ЦИК поддержал ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении одного из кандидатов в депутаты и о согласии на лишение его свободы
|ENNHRI признал совместный опыт Правозащитников Армении и Грузии в мониторинге пунктов пересечения госграницы лучшим в Европе
|Президент Армении провел телефонный разговор с лидером блока "Честь имею"
|Пашинян на встрече с Марукяном выразил сожаление в связи с тем, что "Просвещенная Армения" не прошла в парламент 8-го созыва
|Сурен Саакян на встрече с Пашиняном заявил об оторванности политиков от реальности, а Арман Бабаджанян заверил в готовности к разговорам в любом формате
|Омбудсмен Арцаха посетил граждан, проводящих голодовку на площади "Возрождения" в Степанакерте
|Эксперт: Репродкуктивность коронавируса в Армении растет
|"Электрические сети Армении" уличили "Веолия Джур" в распространении недостоверной информации
|Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики Иран
|Солидарность в действии!: Пашинян провел политические консультации с Норайром Норикяном и Левоном Шириняном
|Гасанов: Цель сотрудничества Азербайджана и НАТО - устранение нестабильности и конфликтов в евроатлантическом пространстве
|Европарламентарии призвали все политические силы Армении принять результаты выборов, воздержаться от агрессивной риторики и действий
|В Матенадаране прошла конференция преподавателей французского языка Армении
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