Четверг, 24 Июня 2021 11:17

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян откомандировал делегацию правительства РА в Москву для участия в 13-м заседании армяно-российской межправикомиссии с целью обсуждения вопросов, связанных с размещение российской военной базы на территории республики.

Так, согласно решению и.о. премьера, размещенном на официальном сайте правительства Армении, на заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с передачей российской стороне земельных участков и недвижимости, необходимых для размещения и функционирования российской военной базы в РА. В состав делегации вошли представители министерства обороны, иностранных дел, а также Комитета кадастра Армении.

21 июня губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян анонсировал размещение российских военных на границе с Азербайджаном. Он заявил, что как глава областной администрации владеет соответствующей информацией. По его словам, идут трехсторонние переговоры, в ближайшее время Россия утвердит свое присутствие в регионе. Военные появятся на тех участках границы, которые были нарушены Азербайджаном. <И мы, и они [азербайджанцы] отведут войска. Думаю, что в нынешней взрывоопасной обстановке это хорошее решение, чтобы не было инцидентов и стрельбы. На границе будет установлена стабильность>, - сказал Саносян.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность размещения пограничников ФСБ на границе Армении и Азербайджана в Сюникской и Гегаркуникской областях.