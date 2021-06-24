Четверг, 24 Июня 2021 11:13

АрмИнфо.За прошедший день в Армении было проведено 3 452 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 103 граждан (3%), при этом выздоровело 82 человека, скончалось - 2 .

Фактическое лечение на данный момент получают 2 620 пациентов. По положению на 11:00 24 июня в Армении в общей сложности было зарегистрировано 224 533 случая заражения коронавирусом (19,3%), выздоровело - 216 312 человек (96,3%), летальных исходов - 4505 (2%). Общее число граждан, сдавших тест на COVID-19 достигло 1 163 742.