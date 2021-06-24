Четверг, 24 Июня 2021 10:57

АрмИнфо. Защита директора МЦ "Измирлян", известного врача, профессора Армена Чарчяна ходатайствует об изменении меры пресечения в его отношении.

Как рассказал адвокат Арам Вардеванян, ввиду госпитализации врача с сердечным приступом, защита направила срочное ходатайство Генеральному прокурору Артуру Давтяну об отмене ареста в качестве меры пресечения Чарчяну.

"С опозданием сообщаем, что профессора Чарчяна доставили в больницу на машине скорой помощи еще до обнародования позорного, незаконного решения суда. На данный момент у нас нет дополнительной информации о состоянии здоровья профессора. Сообщаем вам, что в сложившейся ситуации мы подали срочное ходатайство Генеральному прокурору Артуру Давтяну об отмене ареста в качестве меры. Напомним, что Генеральная прокуратура, в подобных случаях наделена такими полномочиями в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - проинформировал Вардеванян.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен

Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом.

Напомним, что Чарчяну было предъявлено обвинение по статье 154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на

благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.