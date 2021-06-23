Среда, 23 Июня 2021 21:39

АрмИнфо.Банк ВТБ (ПАО) на годовом собрании акционеров утвердил новый состав Совета дочернего банка ВТБ (Армения). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка, пояснив, что соответствующее решение единственного акционера N1/2021 от

30.04.2021 опубликовано на официальном сайте Банка ВТБ (Армения).

Согласно сообщению, в состав Совета вошли Артур Юрьевич Джавадян и Михаил Вячеславович Зайцев. Артур Юрьевич Джавадян является послом РА по особым поручениям, в период с 2012 по 2020 годы был Председателем Центрального Банка Армении. Михаил Вячеславович Зайцев занимает должность финансового директора среднего и малого корпоративного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ.

В состав Совета Банка ВТБ (Армения) в настоящее время также входят: руководитель службы координации дочерних банков ВТБ Сергей Владимирович Степанов; вице-президент, руководитель управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях ВТБ Ильнар Ильшатович Шaймарданов; советник первого заместителя президента - председателя Правления ВТБ, старший вице-президент банка Александр Борисович Тер-Аванесов.

Кроме того, на очередной срок (2 года) продлены трудовые контракты Председателя и членов Директората Банка ВТБ (Армения). Генеральным директором - председателем Директората является Иван Гавриилович Телегин, его заместителем - Софья Араевна Мачкалян, директором Департамента рисков - Вероника Арамовна Карапетян, директором Департамента развития корпоративного бизнеса - Ара Рудольфович Авагян, главным бухгалтером - Ваагн Володяевич Дургарян.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети, насчитывающей 73 подразделения с присутствием как в столице, так и во всех областях Армении.