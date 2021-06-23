Среда, 23 Июня 2021 21:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 31, 31а, 33 на улице Туманяна, жилые дома 57, 59, 61 на улице Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома ан улицах Ковкасян, Папазяна, собственные дома на переулке Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома у Шрджанцик Тоннеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31/1, 33/1, 33/2 на улице Хачатряна, собственные дома на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ГНКО “Айастани азгаин архив”, ООО “Кино-Фото РА”, “Имекс Груп”, “Литокол АмКО”, ‘Дамала”, жилой дом 85 на пр. Баграмяна, жилые дома 31, 33, 35 на улице Ширака, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 на 4-ом переулке Ширака, собственные дома на улице Арагаца, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 5, 6, 11, 13 собственные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы; собственные дома на улицах Мадояна, Одессы, Патканяна, жилые дома 2а, 2/7 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дома во 2-ом квартале Давташена, здание общежития и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Кюри, Овташат, Мармарашен, Норамарг, Ранчпар, Аракс;

10:00-13:00 село Зангакатун, частично села Вардашат, Урцаландж, станции сотовых операторов “Г-Телеком”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, воинские части N31549, “Аэронавигация” в Урцаландже; телестанция Зовашена, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян”;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

12:00-14:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

14:00-16:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

10:00-16:00 село Аратес; частично села Караглух, Гохтаник, Гермон, Кармрашен;

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы Сафаряна, Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса в городе Егвард;

11։00-16։00 улица Ереванян, общинный муниципалитет, компания ‘Веолиа Джур”, Комитет кадастра недвижимости, территориальный отдел ЗАГСа, СНБ, Национальный архив, СПИСА, районное представительство, военный комиссариат, Дом быта, служба социального обеспечения, Егвардская газозаправочная станция, ОАО "А. Арутюнян”, “Тиграна Меца”, “Арай”, “Амерашх энтаник”, “Трикотаж”, “КООП Кохб”, “А.Хачатрян”, “С.Тадевосян”, “И.Саргсян”, Комитет ВП, Компания "АКБА кредит Агрикол банк", Айпост, суд, улицы Азатамартикнери, Шинарарнри, Чаренца, Ширака, Кнунянц в городе Егвард;

11։00-13։00 ЗАО “ГТК Бабенц”, ‘Айк Мкртчян”, “Л.Саакян”, “Лусине”, ООО “Г.Мартиросян”, “ЭДМЭС”, ОАО “С.Симонян энкернер”, “Инкоспасаркум”, “Н.Мхитарян”, “Наири/шин”, Мельница Егварда, воинская часть, завод “Адидас”, ООО “К.Геворгян”, “Ашхатанк”, “Семюр энд ко”, Гардениа Лебинз фарм”, “Охуд”;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни, Дзорахбюр; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 села Лчаван, Маеникс, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть N28233, “Национальный парк Севан”, “ЧП “Хачатрян Саарон”; станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл МТС”, “Юком”;

10։00-16։00 улицы В.Амбрадзумяна, В.Саргсян, Чаренца, Арзоян, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Маквич”, села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция ‘Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл МТС”, “Юком” в общине Варденис;

13։00-16։00 “Каршаин-1”, “Банаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Варденис;

в Лорийской области:

10:00-12:00 села Антарашен, Лермонтово, Маргаовит и Фиалетово;

11:00-15:30 села Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

11:00-17:00 село Дсех;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Капс, Ваграмаберд и поселок ЛенГЭС в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.