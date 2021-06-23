Среда, 23 Июня 2021 21:36

АрмИнфо. В Азербайджане продолжают имитировать стремление наладить добрососедские отношения с Арменией, при этом продолжая расправу над армянскими военнопленными, отказываясь покинуть суверенные территории РА и уничтожая армянский след на оккупированных территориях Арцаха.

Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью TRT в очередной раз громогласно заявил, что мол Азербайджан готов работать с Арменией над большим мирным соглашением.

"Мы считаем, что это действительно первый раз после обретения Арменией и Азербайджаном независимости, когда у наших стран есть уникальный шанс нормализовать свои отношения", - отметил он, добавив, что мол "это первый раз, когда нет факта оккупации". А то, что Азербайджан оккупировал ряд армянских территорий (среди последних Гадрут и Шуши), более месяца азербайджанские вооруженные формирования находятся на суверенной территории Армении, по-видимому, не в счет, по мнению Байрамова.

"В результате этой войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность на основании 4 резолюций Совета Безопасности ООН. Четыре из семи оккупированных регионов были освобождены в результате военных действий, а три были основаны на этих трехсторонних заявлениях. Азербайджан готов работать с Арменией над большим мирным соглашением между нашими двумя странами, и мы предлагаем это", - заявил Байрамов, добавив, что они ожидают такого же уровня политической воли от Армении.

Еще дальше пошел президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, пожаловавшись на то, что мол Армения отказывается передавать карты минных полей.

Но, он почему-то умолчал, что вот уже 8 месяцев Баку отказывается возвращать армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых азербайджанскими властями. И это несмотря на обязательства, взятые Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 20220 года. Он также умолчал, что прямо сейчас в Азербайджане учинен постановочный суд над армянскими военнопленными, которым предъявлены вымышленные обвинения и из них буквально выбивают признательные показания, а затем осуждают на длительные сроки заключения. Плиев также не рассказал, как гордо разгуливал по парку Трофеев в Баку и восхищался зрелищами восковых фигур армянских военных, представленных в так называемом парке, в унижающем достоинство человека виде.