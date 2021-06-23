Среда, 23 Июня 2021 16:44

АрмИнфо. Военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении на американской базе дислоцированной в городе Хоэнфель (Германия) приняли участие в занятиях "Управление толпой" в преддверии многонациональных учений "Силы для Косово".

Как сообщает пресс-служба МО РА, подразделения миротворческой бригады действовали умело, согласованно выполняло поставленные задачи, и получили высокую оценку инструкторов, наблюдавших за подготовительными курсами.

KFOR (в официальных документах ООН на русском языке именуются СДК - "Силы для Косово") - международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.

Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года. По состоянию на апрель 2007 года в составе сил находились 16 тыс. военнослужащих из 34 стран (24 - НАТО, 10 - не НАТО; максимальная численность KFOR достигала 50 тыс. военнослужащих).

Первоначально группировка KFOR состояла из четырёх многонациональных бригад, каждая из которых имела свой сектор ответственности. В 2005 году эти силы были преобразованы в пять оперативных группировок. К сентябрю 2012 года численность группировки была снижена до 5 тыс. солдат и офицеров.