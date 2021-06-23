Среда, 23 Июня 2021 16:16

АрмИнфо. По поручению Верховного представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Южный Кавказ посетят министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению ЕС, министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных

дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис и глава МИД Румынии Богдан Ауреску 25-26 июня посетят Армению, Азербайджан и Грузию.

"Визит от имени Высокого представителя подчеркнет ту важность, которую Европейский Союз придает своим двусторонним отношениям с этими странами, региону Южного Кавказа и рамкам Восточного партнерства ЕС.

Визит свидетельствует о готовности ЕС поддерживать более широкое сотрудничество как со странами Южного Кавказа, так и между ними, в том числе за счет возможностей, доступных в рамках Восточного партнерства. После недавних дискуссий между главами МИД ЕС в неформальном Совете иностранных дел (Gymnich) по конфликтам в странах восточного соседства ЕС, визит подчеркнет решимость ЕС продвигать и активно поддерживать устойчивые и всеобъемлющие усилия по урегулированию конфликтов", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что министры встретятся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, президентом Армении Арменом Саркисяном и исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном в Ереване, а также с премьер- министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

Визит продемонстрирует поддержку ЕС трем странам также в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства, который намечен на декабрь 2021 года.

В конце своего визита министры проведут пресс-конференцию в представительстве ЕС в Тбилиси в субботу, 26 июня, примерно в 13:00 (CEST) / 15:00 по местному времени.

Министров будет сопровождать спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. Об итогах своего визита они сообщат министрам иностранных дел ЕС на следующем заседании Совета по иностранным делам в июле.