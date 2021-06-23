Среда, 23 Июня 2021 16:13

АрмИнфо. Подготовка к войне - это вопрос не нескольких дней и месяцев, здесь расчет должен идти на года, десятилетия. Об этом в ходе своего выстпуления перед собравшимися в Степанкерте на площади Возрождения гражданами заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

В частности, он рассказал арцаховцам о причинах поражения в Арцахской войне, о том почему война не была остановлена ранее, не закуплено оружие, и о своей роли в решении этих вопросов.

В первую очередь, Арутюнян поделился с гражданами с плачевным состоянием позиций на передовой, которые не позволили бы хотя бы в течение часа вести боевые действия. В этой связи он рассказал, что по его поручению, по всей линии должны были быть построены и оснащены порядка 100 позиций. Без финансирования правительства Армении были начаты работы на 17 позициях, однако к войне полностью оснащен был только 1 пункт. Благодаря чему, по его словам, во время военных действий там не было тяжело раненных.

"Я не говорю, что на передовой не осуществлялись работы. Десятилетиями они совершались. Просто много предстояло еще сделать, чего я не успел", - сказал он.

Говоря о том, что за 4 месяца не было закуплено дополнительное оружие, президент Арутюнян аргументировал это тем, что у правительства Арцаха нет подобных полномочий, и соотвествующего бюджета. Более того, по его словам, ни одна страна не готова была продать оружие Арцаху. Вместе с тем, Арутюнян подчеркнул, что Армия обороны не подчиняется президенту Республики Арцах. А во время военных действий, как отметил глава Республики далее, у него не было других полномочий, за исключением дачи советов комнадованию.

При этом, он подчеркнул, что неоднократно выступал за прекращение боевых действий. В этом контексте Арутюнян напомнил о своем письме, опубликованном 19 октября и адресованном премьер-министру Армении, в котором была озвучена просьба остановить войну днем ранее и выражено согласие пойти на уступки. Кроме того, он напомнил об аналогичной официальной просьбе оказать содействие в прекращении военных действий, адресованной президенту РФ Владимиру Путину.

"В этой ситуации, когда пал Шуши, когда Степанакерт, другие города, и жизни тысячи военнослужащих были под угрозой, я просил часом ранее остановить войну и спасти оставшуюся часть Арцаха. Мне не были важны детали переговорного процесса, потому что каждый час означал бы человеческие потери до полной потери Арцаха", - сказал он.

При этом, он напомнил о следствии по Арцахской войне, в рамках которого в течение 8 часов давал показания. В рамках объективного следствия, по словам Арутюняна, все виновные должын быть привлечены к ответственности, как в Армении, так и в Арцахе. "Я готов в рамках своих полномочий содействовать этому процессу", - сказал он.