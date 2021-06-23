Среда, 23 Июня 2021 14:38

АрмИнфо. Хочет он того или нет, но Никол Пашинян теперь будет продолжать работать в направлении достижения раскола общества. Понятно, что сегодня столкновения на улицах совершенно не в его интересах, тем более, что на это неспособна и разгромленная на выборах оппозиция, но в будущем такой раскол вполне возможен. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян

Подобные перспективы политолог обуславливает перспективой подписания премьером документа, содержащего предпосылки подтверждения Арменией территориальной целостности Азербайджана путем отказа от Арцаха. Спровоцировать очередной виток народного недовольства Пашиняном, на его взгляд, вполне может и открытое выступление премьера против интеллигенции и идей национализма. Вкупе с продвижением в Армении некоторых европейских идей, причем, сидящими в парламенте некомпетентными людьми, все это, по его прогнозам, вполне может вызвать серьезный виток недовольства.

Комментируя причины победы Пашиняна в 2018-м, Даниелян выделил рухнувшую политическую систему, отсутствие доверия к существующим политическим силам. По его оценкам, именно вследствие многолетней грязной игры армянских политических партий в конечно счете у власти оказался хорошо знакомый со слабыми местами общества, и прекрасно использующий тот же запрос общества на справедливость, популист.

Последнюю победу Пашиняна политолог обуславливает успешностью его политики по сваливанию ответственности за прошлогоднюю военную катастрофу на не сумевших создать эффективную армию предшественников и на коррумпированных генералов. Параллельно обществу внушалась мысль в виновности в коррупции в стране, захвативших власть в Армении, арцахцев. Еще одним фактором стало обвинение во всех бедах Армении России. В этом свете, Даниелян отметил, что вместо, лишенного возможности обвинять Москву открыто Пашиняна, это делают его соратники и сторонники.

"Ну и конечно, сыграло свою роль отсутствие, собственно, политической повестки у оппозиционных политических сил Армении. Последнее вызвало у избирателей закономерный вопрос - зачем менять власть, если ничего не изменится или даже будет только хуже. К великому сожалению в результате всего этого мы теряем свою политическую идентичность. После развала СССР она опиралась на независимость, Арцах - Карабах, победу в арцахской войне, сильную армию. Сейчас всего этого нет. Соответственно, непонятно и то, что же нас всех объединяет в политическом плане", - подчеркнул он.

По предварительным итогам состоявшихся 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов, после подсчета Центризбиркомом голосов со всех 2008 участков, победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван.

Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.