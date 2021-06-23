Среда, 23 Июня 2021 14:35

АрмИнфо. В целом, победа партии Никола Пашиняна на внеочередных выборах в Армении является закономерной, ожидаемой и потому предсказуемой. Удивляет лишь достаточно мощный перевес голосов, особенно в свете недавнего поражения Армении в войне с Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

По предварительным итогам состоявшихся 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов, после подсчета Центризбиркомом голосов со всех 2008 участков, победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении.

"Еще в феврале в Армении проходили многочисленные акции протеста против Пашиняна. Но из количества в качество они так и не переросли, что уже тогда должно было заставить организаторов задуматься. Оппозиции так и не удалось консолидироваться, в результате чего протесты окончательно выдохлись уже весной. Меж тем, Пашинян в ответ задействовал старую добрую стратегию - <бывшие> против <нынешних>, периодически напоминая электорату, разумеется, в свою пользу, <как было раньше>, - отметил он.

Важным фактором поражения оппозиции аналитик считает отсутствие новых лиц в ее рядах, и новой конструктивной повестки и предложений для электората. В этом свете, он отметил, что предложить что-то отличающееся от поствоенных реалий по тому же Арцаху оппозиция была не в состоянии. Даже при наличии у себя соответствующего желания. В этом свете, победа блока "Армения", победа Роберта Кочаряна во внешнеполитической повестке и политике страны, на его взгляд, ничего бы не изменила.

Маркедонов расценивает очередность стран, которых Пашинян поблагодарил за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу как своеобразный индикатор внешнеполитических тенденций при Пашиняне 2.0. В этом свете, он отметил, что в первую очередь армянский премьер поблагодарил Россию, а уже потом США, Францию, ЕС, Иран и Грузию. После чего озвучил намерения и дальше развивать сотрудничество с Москвой в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

"Данный, весьма четкий ответ армянского премьера тем, кто обвиняет его в прозападной ориентации, закономерным образом говорит об отсутствии перспектив негативных изменений в отношениях с Россией после прошедших выборов. В Москве Пашиняна часто обвиняют за контакты с западными политиками, что расценивается как отход от пророссийской линии. Но давайте тогда вспомним и то, что при президенте Серже Саргсяне Армения была в шаге от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС и подписала с Брюсселем Соглашение о всеобъемлющем партнерстве", - напомнил аналитик.

Оценивая Пашиняна как достаточно непростого, довольно экстравагантного партнера для Москвы, Маркедонов подчеркнул отсутствие вызова в адрес России в действиях армянского премьера. В этом свете, он подчеркнул отсутствие за последние три года заявлений из Еревана в пользу даже гипотетического выбора евроатлантических ценностей. По его прогнозам, подобных заявлений не будет звучать из Еревана при Пашиняне и в будущем. При этом все эти тенденции отнюдь не означают, что Ереван теперь откажется от общения с Западом.