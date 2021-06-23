Среда, 23 Июня 2021 14:21

АрмИнфо. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту РА Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю его дня рождения.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Цзиньпин подчеркнул, что Армения в числе традиционно дружественных для Китая стран. Он, в частности, отметил, что в прошлом году Китай и Армения рука об руку боролись с коронавирусом, что стало новым импульсом для развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах.

"Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с вами приложить усилия для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень на благо наших стран и народов", - говорится в поздравительном послании председателя КНР.