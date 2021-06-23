Среда, 23 Июня 2021 14:19

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении был проведен 3 881 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 100 граждан (2,6%), выздоровело - 48 человек, скончался - 1.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение по положению на 11:00 23 июня получает 2 601 пациент.

С момента вспышки пандемии в Армении выявили 224 430 случаев заражения коронавирусом (19,3%), при этом выздоровело 216 230 граждан (96,3%), число летальных исходов достигло 4 503 (2%). В общей сложности в стране провели 1 160 290 тестов на коронавирус.