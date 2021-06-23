Среда, 23 Июня 2021 14:17

АрмИнфо. "Право народов на самоопределение - нерушимо",- заявил кандидат в премьеры от блока "Честь имею", председатель партии "Отечество" и экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян 23 июня на пресс-конференции, комментируя свои высказывания от 9 июня в интервью программе "Соловьев LIVE", о том, что "Крым наш".

Напомним, что на прямой вопрос Владимира Соловьева: "Чей Крым?", Ванецян ответил "Крым наш". Последовал уточняющий вопрос: "Армянский"?, он ответил: "Вернее - ваш. Крым российский".

Артур Ванецян подчеркнул, что после этих слов он провел параллели, напомнив, что в девяностых годах народ Арцаха тоже самоопределился путем референдума. "Я сказал, если народ Крыма, более 95% населения, путем голосования заявил о желании присоединиться к России, то мы обязаны уважать это право, и, в первую очередь, Республикой Армения и армянским народом, поскольку у нас есть вопрос арцахского конфликта, в котором краеугольным камнем выступает реализация права народов на самоопределение", - пояснил он.