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 Среда, 23 Июня 2021 14:17
Наира Бадалян

В блоке "Честь имею" не определились, брать или не брать депутатский мандат, но готовы продолжить свою оппозиционную борьбу с парламентской трибуны

В блоке "Честь имею" не определились, брать или не брать депутатский мандат, но готовы продолжить свою оппозиционную борьбу с парламентской трибуны

АрмИнфо. Кандидат в премьеры от блока "Честь имею", председатель партии "Отечество" и экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян готов взять депутатский мандат, если соответствующее решение будет принято в блоке. "Мы не свернем с нашего пути и будем неукоснительно верны всем нашим принципам - как и прежде будем выступать с оппозиционном поле",- заявил он 23 июня на пресс-конференции.

Ванецян признался, что результаты выборов стали для них неожиданностью. "Вместе с тем, мы имеем то, что имеем",- сказал он.

 

Глава партии "Отечество" напомнил, что в течение последних нескольких дней до выборов они последовательно сигнализировали о "терроре" в отношении членов блока.  "Это было направлено на уменьшение голосов, которые должны были отойти нам",- заявил Ванецян. По всем случаям, как давления на сторонников и членов блока, так и избирательных правонарушений, "по необходимости", "Честь имею" обратиться в правоохранительные органы, возможно даже в Конституционный суд для того, чтобы оспорить результаты выборов.

Артур Ванецян с сожалением отметил, что отказ от мандатов не будет иметь правовых последствий и парламент 8-го созыва в любом случае начнет свою работу.

Кандидат в премьеры коснулся высказываний первого президента РА Левона Тер- Петросяна о том, что три экс-президента объединившись могли бы достичь успеха на выборах. По его словам, на сегодня нельзя "говорить предположениями, но ясно одно - ошибки были у всех политсил". "Надо понять, как работать дальше, чтобы исправить ошибки и найти решения стоящих перед Арменией задач",- заявил он. А нерешенных задач, по мнению Ванецяна, - море. По итогам этих выборов не решились вопросы, связанные с арцахским конфликтом, выводом азербайджанских ВС, находящихся на суверенной территории Армении свыше месяца, экономические проблемы и др, отметил он.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которого в Национальное Собрание Армении нового созыва прошли три партии. Так, согласно предварительной оценке, в НС 8-го созыва партия "Гражданский договор" будет иметь 72 мандата, блок "Айастан" ("Армения") - 27, блок "Честь имею" - 6 мандатов.

Блок Роберта Кочаряна "Айастан" ("Армения") по состоянию на 22 июня не определился, брать мандаты в парламент 8-го созыва или нет. Как заявил лидер блока Роберт  Кочарян он является "человеком исполнительного органа и с трудом себя представляет в парламенте". "Вместе с тем, мы на сегодня получили очень серьезные, новые возможности для продолжения борьбы. Что мы намерены делать? Продолжить борьбу - парламентскую борьбу, что только может усилить, а не заменить уличную борьбу, а в этом у нас серьезный опыт, и это совмещение только усилит наши возможности", - заявил Кочарян.По его мнению, прошедшие выборы качественно изменили политический ландшафт парламентских и внепарламентских сил. "Наше вхождение в парламент стал своеобразным цунами в политической жизни страны. Мы сохраним эту динамику", - сказал он.

При этом, кандидат в премьеры от блока "Айастан" убежден, что, если члены блока все же возьмут депутатские мандаты, то только с повесткой стать будущей властью в стране.  "Мы взяли первые окопы, там мы закрепимся до полноценной победы",- заявил Кочарян, добавив, что устранение от власти Пашиняна будет в его повестке до тех пор, пока в Армении не придет к власти национальное правительство


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